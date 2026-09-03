Gli sceicchi non pagano le multe

Lo sceicco è un titolo onorifico, tra i più importanti tra quelli attribuiti nel mondo arabo. La sua è una figura di riferimento per un intero popolo, capace di catalizzare su di sé le attenzioni, il rispetto e (forse soprattutto) le ricchezze. Letteralmente può essere tradotto con "anziano" o "vecchio", ma va inteso come sinonimo di "saggio". Ecco: una virtù che agli sceicchi del XXI secolo sembra mancare.

Non pagano le multe

A Londra è un classico: l'estate porta con sé le supercar dei collezionisti del Golfo e, con esse, un'inclinazione naturale alla sosta selvaggia. Le loro vetture, riconoscibili dalle targhe arabe, sono spesso parcheggiate a caso, senza nessun riguardo del codice stradale e del buon costume. Il che porta la Polizia della City a staccare sanzioni in continuazione: ben 13.423 tra il 2018 e il 2022. Il problema è la riscossione: solo l'1% di questa incredibile quantità è stato effettivamente pagato.

Sempre peggio

Un dato elaborato dal Wall Street Journal che mette in evidenza un problema serio per la viabilità di Londra, occupando in modo improprio, e a loro piacimento, zone di carico e scarico, fermate degli autobus, piazzole dei taxi e aree delimitate dalle doppie linee gialle. Con auto di ogni tipo: SUV di lusso, super sportive, limousine. Lo scorso anno, le auto immatricolate in Qatar hanno collezionato ben 2.570 multe nella zona di Westminster; quattro stati del Golfo hanno rappresentato il 41% di tutte le sanzioni accumulate in quell'area della città. Della serie: non bastano i soldi per essere signori.