Škoda Peaq: debutta il maxi SUV elettrico da 7 posti e oltre 640 km di autonomia

Aerodinamica e maniglie a filo

Linee pulite e geometriche: questo il look minimalista della nuova Škoda Peaq. All'anteriore spicca la firma luminosa a T con fari a matrice di LED e il tech-deck face in nero lucido. Le vere novità si concentrano, però, sull'efficienza e sui dettagli esterni. Il nuovo suv è una sorta di salotto viaggiante, capace di trasportare fino a sette persone. I volumi di carico sono i più alti della categoria: la capacità del bagaglio, nella configurazione 5 posti, arriva fino a 935 litri.

Tanti chilometri

Škoda Peaq è sviluppato sulla piattaforma MEB+. Per l’Italia sono due le versioni disponibili: Peaq 60 (a trazione posteriore) con batteria da 59 kWk (204 CV), con un’autonomia di circa 450 Km e Peaq 90x, a trazione integrale, con batteria da 86 kWh e 300 CV di potenza, in grado di percorrere fino a 610 Km. Può contare, infine, per una migliore efficienza dei consumi, sulla guida “one-pedal” che gestisce oltre il 95% delle frenate, con il recupero dell’energia, ricaricando la batteria.