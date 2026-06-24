Novità

Škoda Peaq: debutta il maxi SUV elettrico da 7 posti e oltre 640 km di autonomia

L'ammiraglia del marchio ceco punta tutto su spazio e usabilità

di Ilaria Brugnotti
24 Giu 2026 - 08:57
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L’ammiraglia a zero emissioni: Škoda debutta con il nuovo Peaq, il suv più grande, spazioso e tecnologicamente avanzato mai prodotto dalla Casa della Repubblica Ceca. Ispirato alla concept car Vision 7S, il nuovo modello porta con sé l'inedito linguaggio stilistico “modern solid”, unendo un'estetica minimalista a un'efficienza aerodinamica da record.

Skoda Peaq: il nuovo SUV elettrico a sette posti

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Aerodinamica e maniglie a filo
Linee pulite e geometriche: questo il look minimalista della nuova Škoda Peaq. All'anteriore spicca la firma luminosa a T con fari a matrice di LED e il tech-deck face in nero lucido. Le vere novità si concentrano, però, sull'efficienza e sui dettagli esterni. Il nuovo suv è una sorta di salotto viaggiante, capace di trasportare fino a sette persone. I volumi di carico sono i più alti della categoria: la capacità del bagaglio, nella configurazione 5 posti, arriva fino a 935 litri.
Tanti chilometri
Škoda Peaq è sviluppato sulla piattaforma MEB+. Per l’Italia sono due le versioni disponibili: Peaq 60 (a trazione posteriore) con batteria da 59 kWk (204 CV), con un’autonomia di circa 450 Km e Peaq 90x, a trazione integrale, con batteria da 86 kWh e 300 CV di potenza, in grado di percorrere fino a 610 Km. Può contare, infine, per una migliore efficienza dei consumi, sulla guida “one-pedal” che gestisce oltre il 95% delle frenate, con il recupero dell’energia, ricaricando la batteria. 

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