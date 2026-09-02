Edizioni speciali La Porsche 911 ispirata alle Alpi

L’ispirazione alla montagna viene già definita dalla sigla Bergsport, con livrea e finiture che ricordano i colori delle montagne austriache dove venivano pensate e prodotte le prime Porsche nella fabbrica di Gmünd. La carrozzeria esterna è tinta di un Valleygreenmetallic, un colore ispirato ai toni terrosi e verdi della montagna. La sportiva è equipaggiata con il Lightweight package, che riduce il peso per migliorare precisione e immediatezza. Per il massimo piacere di guida c'è il cambio è manuale a sei marce ma il PDK è disponibile senza sovrapprezzo. Il serbatoio invece è maggiorato a 90 litri