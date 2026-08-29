Il benzinaio più costoso (e fortunato) del mondo
A Montecarlo un distributore di benzina è solito ospitare supercar e hypercar costosissimedi Redazione Drive Up
Montecarlo è probabilmente il luogo sulla Terra con la più alta concentrazione pro-capite di automobili sportive. Altro che caro carburante: vi basta fare un giro nel Principato per rendervi conto di quanto le strade siano affollate di marchi blasonati, poco preoccupati del prezzo della benzina. Sono ovunque e, nonostante il loro valore economico, hanno la stessa necessità di qualunque altra vettura: fare il pieno.
Un distributore esclusivo
La stazione Esso nel Principato di Monaco è celebre per ospitare ogni giorno alcune tra le supercar e hypercar più esclusive e costose del mondo. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e persino Bugatti e Pagani: una vera e propria "parata" quotidiana che fa la felicità di appassionati e carspotters (i "cacciatori" di sportive che fotografano e pubblicano su internet gli scatti). Poiché qui vivono numerosi atleti e piloti, non è insolito vedere Lando Norris e Charles Leclerc fermarsi per riempire di benzina il serbatoio.
Lo Stato delle supercar
A Montecarlo circolano circa 2.000 supercar all'interno di appena 2 chilometri quadrati: una densità unica al mondo. Prendendo come riferimento - indiretto e non ufficiale - il numero di "avvistamenti" condivisi quotidianamente sui social, si arriva a un valore di 3 super sportive per 100 abitanti. Ogni giorno sono pubblicate decine di immagini di nuove automobili e non si tratta soltanto di modelli (seppur esclusivi) "di serie": molte sono edizioni ultra limitate a pochissime unità. Il benzinaio di Monaco è uno dei più fortunati al mondo.