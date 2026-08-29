Il benzinaio più costoso (e fortunato) del mondo

Un distributore esclusivo

La stazione Esso nel Principato di Monaco è celebre per ospitare ogni giorno alcune tra le supercar e hypercar più esclusive e costose del mondo. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e persino Bugatti e Pagani: una vera e propria "parata" quotidiana che fa la felicità di appassionati e carspotters (i "cacciatori" di sportive che fotografano e pubblicano su internet gli scatti). Poiché qui vivono numerosi atleti e piloti, non è insolito vedere Lando Norris e Charles Leclerc fermarsi per riempire di benzina il serbatoio.

Lo Stato delle supercar

A Montecarlo circolano circa 2.000 supercar all'interno di appena 2 chilometri quadrati: una densità unica al mondo. Prendendo come riferimento - indiretto e non ufficiale - il numero di "avvistamenti" condivisi quotidianamente sui social, si arriva a un valore di 3 super sportive per 100 abitanti. Ogni giorno sono pubblicate decine di immagini di nuove automobili e non si tratta soltanto di modelli (seppur esclusivi) "di serie": molte sono edizioni ultra limitate a pochissime unità. Il benzinaio di Monaco è uno dei più fortunati al mondo.