La Ferrari dei sogni di Lewis Hamilton è quasi pronta

Dura e pura

E non è difficile capirne il motivo: per un pilota che passa la vita calato negli abitacoli iper-tecnologici e ibridi della F1 moderna, la F40 rappresenta l'analogico per eccellenza. Niente servosterzo, niente aiuti elettronici, un V8 biturbo da 478 CV nudo e crudo. È l'ultimo, brutale capolavoro voluto da Enzo Ferrari, un'auto che per essere guidata richiede un rispetto assoluto.

Un sogno

Qui il messaggio di Hamilton alla "sua" Ferrari: "La mia personalissima F40. Questa è l'auto dei miei sogni e lo è da che io ne abbia memoria. Fin da bambino sognavo di averne una. Quando sono entrato in Ferrari l'anno scorso, ho fatto in modo di averne una con me per il mio primo giorno a Maranello. Ecco quanto significa per me. Queste auto sono opere d'arte e sono incredibilmente rare, quindi quando ho trovato questo esemplare, coperto di polvere dopo essere rimasto fermo in un garage per oltre trent'anni, ho capito che dovevo portarla a casa. Prima a Maranello, dove i maestri ingegneri e meccanici della fabbrica hanno lavorato per settimane per riportarla in vita. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto. È stato davvero un sogno diventato realtà. Non vedo l'ora di condividere altro con tutti voi. Restate sintonizzati".