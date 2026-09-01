Personaggi

La Ferrari dei sogni di Lewis Hamilton è quasi pronta

In vista del GP di Monza, il campione inglese ha pubblicato un aggiornamento sul restauro della sua F40

di Redazione Drive Up
01 Set 2026 - 08:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

Ormai Lewis Hamilton è una presenza fissa a Maranello da quasi due anni, ma il sette volte campione del mondo ha appena svelato un retroscena sul suo arrivo in rosso che spiega alla perfezione quanto viscerale sia il suo legame con il Cavallino. Sui suoi profili social, Sir Lewis ha pubblicato un inno d'amore per la sua personalissima Ferrari F40, definendola l'auto dei suoi sogni "da che ne abbia memoria".

La Ferrari F40 di Lewis Hamilton

1 di 10
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Dura e pura
E non è difficile capirne il motivo: per un pilota che passa la vita calato negli abitacoli iper-tecnologici e ibridi della F1 moderna, la F40 rappresenta l'analogico per eccellenza. Niente servosterzo, niente aiuti elettronici, un V8 biturbo da 478 CV nudo e crudo. È l'ultimo, brutale capolavoro voluto da Enzo Ferrari, un'auto che per essere guidata richiede un rispetto assoluto.
Un sogno
Qui il messaggio di Hamilton alla "sua" Ferrari: "La mia personalissima F40. Questa è l'auto dei miei sogni e lo è da che io ne abbia memoria. Fin da bambino sognavo di averne una. Quando sono entrato in Ferrari l'anno scorso, ho fatto in modo di averne una con me per il mio primo giorno a Maranello. Ecco quanto significa per me. Queste auto sono opere d'arte e sono incredibilmente rare, quindi quando ho trovato questo esemplare, coperto di polvere dopo essere rimasto fermo in un garage per oltre trent'anni, ho capito che dovevo portarla a casa. Prima a Maranello, dove i maestri ingegneri e meccanici della fabbrica hanno lavorato per settimane per riportarla in vita. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto. È stato davvero un sogno diventato realtà. Non vedo l'ora di condividere altro con tutti voi. Restate sintonizzati".

Ti potrebbe interessare

videovideo
ferrari
lewis hamilton
ferrari f40

Ultimi video

02:09
Peugeot Polygon Concept

Peugeot Polygon Concept

01:16
Rally del Paraguay

Rally del Paraguay a Pajari

25:47
Puntata Summer Edition del 29 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition del 29 agosto #DriveUp

02:55
A Trieste a bordo della nuova Maserati GranTurismo

A Trieste a bordo della nuova Maserati GranTurismo

01:28
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

00:57
McLaren 788 HS

McLaren 788 HS

03:29
KGM Tivoli

KGM Tivoli

01:28
Lamborghini Temerario Ad Personam

Lamborghini Temerario Ad Personam

03:27
Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

02:29
La gamma Ligier si rinnova, nuovi motori per soddisfare clienti di ogni tipo

La gamma Ligier si rinnova, nuovi motori per soddisfare clienti di ogni tipo

02:03
Renault protagonista al Viva!Festival di Locorotondo

Renault protagonista al Viva!Festival di Locorotondo

02:07
Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

02:29
A bordo della nuova Maserati GranCabrio

A bordo della nuova Maserati GranCabrio

15:07
La puntata del 27 agosto* #DriveUp

La puntata del 27 agosto* #DriveUp

01:32
WRC Rally del Paraguay

WRC Rally del Paraguay

02:09
Peugeot Polygon Concept

Peugeot Polygon Concept

I più visti di Drive Up

Il benzinaio più costoso (e fortunato) del mondo

Il benzinaio delle supercar

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

A bordo di Lotus Emira 420 Sport, supercar stabile e reattiva

A bordo di Lotus Emira 420 Sport, supercar stabile e reattiva

Rally del Paraguay

Rally del Paraguay a Pajari

83 anni a tutta velocità: Olga gira l'Europa in Porsche

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:56
Juan Jesus e Mazzocchi si ritrovano a Venezia dopo Napoli
09:50
Roma, rebus esterno: no di Leweling, muro del Chelsea per Gittens. Il mercato può finire così?
09:48
Il Lecce chiede 25 milioni per Tiago Gabriel: Milan e Fulham ci pensano
09:44
Bologna: in mattinata le visite mediche di Mbangula e Cassa
09:34
Juve, Woltemade atteso a Torino nelle prossime ore. David è partito per Madrid