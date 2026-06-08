Storie

Ritrova il suo Ciao rubato nel 1981

Dopo 45 anni, il ciclomotore è stato riconsegnato al legittimo proprietario

di Redazione Drive Up
08 Giu 2026 - 15:06
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© Foto da web

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Difficile immaginare di ritrovare qualcosa perso 45 anni fa. Probabilmente, il proprietario del Piaggio Ciao rubato nel 1981 aveva perso ogni speranza. Forse si era persino dimenticato di quel "motorino", compagno di avventure nell'età della giovinezza. Eppure quanto accaduto a Crespino, in provincia di Rovigo, ha dell'incredibile.
Per caso
Un normale controllo su strada effettuato dai carabinieri della stazione locale si è trasformato nella risoluzione di un furto rimasto in sospeso per quasi mezzo secolo. A tradire il conducente, un uomo di 68 anni, è stata un’infrazione fin troppo visibile: viaggiava in sella senza casco. L'alt dei militari ha dato il via a una reazione a catena di scoperte. I primi accertamenti amministrativi hanno subito evidenziato una situazione di totale illegalità: il sessantottenne era privo di patente e assicurazione.
Riportato a casa
L’attenzione dei carabinieri si è poi concentrata sulla targa, che i controlli hanno rivelato appartenere a un altro veicolo di proprietà dell'uomo. Dopo aver incrociato il numero di telaio del Ciao, è emerso il clamoroso verdetto: quel ciclomotore era stato denunciato per furto in provincia di Ferrara nel lontano 1981. Dopo ben quarantacinque anni, i carabinieri hanno rintracciato il legittimo proprietario, che ha accolto la notizia con comprensibile e totale stupore.

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