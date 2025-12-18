Toyota Aygo X: siete pronti all'auto che rivoluzionerà tutto?

La silhouette è stata aggiornata ed è più armoniosa. Le frecce laterali sono state integrate sugli specchietti retrovisori e la linea del cofano spostata avanti e parzialmente nascosta dalle luci Full LED sia frontali che posteriori (in base all’allestimento scelto). Si rinnova anche la proposta dei colori con quattro nuove tinte: Cinnamon, Tarragon, Lavander e Jasmine. Livree disponibili negli allestimenti Icon e Premium che prevedono anche le colorazioni bi-tone dove il nero si estende dal tetto fin ad abbracciare i montanti laterali.