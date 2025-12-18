Toyota Aygo X: siete pronti all'auto che rivoluzionerà tutto?

Aygo X, si rinnova la piccola Toyota
© Ufficio Stampa
Piccola, ma solo nelle dimensioni. Prima Full Hybrid di segmento A, agile, con un bel brio e con consumi più che contenuti: 3,7 l/100 kmdi Alfredo Toriello
|- LUNGA SEMPRE SOTTO I 4 METRI (3,78) E CON UN DESIGN AGGIORNATO
|- PREVISTA SOLO UNA MOTORIZZAZIONE FULL HYBRID: 1.5 DA 116 CV
|- DA LISTINO PARTE DA 20.650€, MA CON LA ROTTAMAZIONE SCENDE A 17.950€
FIRENZE - Che a Toyota piacciano i primati è cosa nota. Basti pensare che la RAV4 detiene il record di auto più venduta al mondo, strappato sempre a una vettura storica del marchio giapponese, ossia la Corolla. E sullo slancio di voler sempre essere i primi - tanto quando si parla di vendite, quanto d'innovazione e tecnologia - ecco che arriva la Toyota Aygo X: prima auto della sua categoria a introdurre la tecnologia Full Hybrid.
© Ufficio Stampa
In uno spazio di tempo che va dal 2005 - anno del suo lancio - fino al 2022, la piccola di casa Toyota è riuscita a vendere oltre 1,4 milioni di unità per poi essere sostituita dalla Aygo X, capace di registrare più di 350 mila immatricolazioni. Insomma, un modello che per la Casa giapponese rappresenta una fetta importante del suo mercato e che ora viene rinnovata all'insegna dell'efficienza.
SEMPRE SOTTO I 4 METRI E UN FRONTALE PIÙ ESPRESSIVO
Un'identità ancor più forte sottolineata dal frontale. La griglia anteriore nera tridimensionale presenta l'iconica forma a doppio trapezio di Toyota ed è più sporgente di 8 cm - arrivando a misurare 3,78 cm di lunghezza - per ottenere un’impronta ancora più marcata insieme ai passaruota neri e i cerchi in lega (da 17 o 18 pollici, a seconda delle versioni).
La silhouette è stata aggiornata ed è più armoniosa. Le frecce laterali sono state integrate sugli specchietti retrovisori e la linea del cofano spostata avanti e parzialmente nascosta dalle luci Full LED sia frontali che posteriori (in base all’allestimento scelto). Si rinnova anche la proposta dei colori con quattro nuove tinte: Cinnamon, Tarragon, Lavander e Jasmine. Livree disponibili negli allestimenti Icon e Premium che prevedono anche le colorazioni bi-tone dove il nero si estende dal tetto fin ad abbracciare i montanti laterali.
UN ABITACOLO CURATO E FUNZIONALE
Il passo di 2.430 mm resta invariato mantenendo così lo schema interno pressoché identico, funzionale ma con tante novità. Dietro al volante debutta un quadro strumenti digitale da 7” e viene introdotto, oltre a un nuovo pannello di controllo del climatizzatore, uno schermo touch da 10,5'' (9'' per la versione base).
Anche la console centrale è stata rimodellata. Il tunnel centrale è stato ulteriormente ripulito e il nuovo freno di stazionamento elettronico ha liberato spazio per posizionare 2 portabicchieri insieme a un portaoggetti più grande. Sugli allestimenti superiori sono disponibili anche la piastra per la ricarica wireless, gli specchietti ripiegabili elettricamente e la chiave digitale.
Le rifiniture degli interni aggiornano di molto la nuova Toyota Aygo X mostrando più cura e un'attenzione maggiore per un interno che rimane comodo per il guidatore. Diverso è il discorso per chi siede dietro che deve fare i conti con uno spazio molto limitato e un'apertura degli sportelli non molto ampia che non rende agevole l'ingresso nella seconda fila.
LA PRIMA FULL HYBRID DEL SEGMENTO
Come già sottolineato la nuova Aygo X è il primo modello Full Hybrid di segmento A, grazie al motore ibrido condiviso con la Yaris e la Yaris Cross: un tre cilindri 1.5 litri da 116 CV. Dunque, aumenta la potenza permettendo a questa piccola Toyota di andare da 0-100 km/h a 9,2 secondi e raggiungere la velocità massima di 172 km/h. Grande novità è la posizione dei due stack di celle della batteria: uno accanto all'altro, a tutta la larghezza, del pavimento sotto i sedili posteriori.
IN CITTÀ GIGANTEGGIA ANCHE CONTRO I MOTORINI E I CONSUMI... IMPRESSIONATI
Reattiva e fluida nella guida quotidiana, merito, ovviamente della parte elettrica. Un brio che si lascia apprezzare soprattutto in città, dove tra traffico, vie strette e manovre (il più delle volte da fare in spazi stretti e angusti) questa piccola non dimostra titubanze o incertezze, anzi, si esalta. Il volante leggero e rapido, unito a un raggio di sterzata sotto i 5 metri, fa sì che la Toyota Aygo X sia agile con una risposta rapida e sorprendente.
Nel traffico di Firenze - tra i più caotici e stressanti - lei fa delle sue dimensioni un vanto, giganteggiando anche quando compete con i motorini. Insomma la giungla urbana è il suo spazio ideale e, invece, nelle strade a rapida percorrenza? Non perde nemmeno un briciolo della sua compostezza. Anche raggiungendo i 130 km/h in autostrada la Aygo X non va in affanno, mantenendo alta la stabilità e la guardia (merito degli ADAS previsti). Certo un po' di rumorosità da parte del 3 cilindri la si avverte, ma è poca roba rispetto al passato, ponendo standard ancor più alti per questa piccola gigante leader anche quando si tocca il discorso delle emissioni di CO2: solo 85 g/km.
Il cuore della nostra prova riguarda i consumi. Portata in città, in autostrada, perfino nelle stradine vicino Firenze - tra salite e discese - il dato registrato è stato impressionante. La Casa dichiara 3,7 l/100 km, e noi siamo andati piuttosto vicini, vedendo sul quadro strumenti addirittura un 3,5 l/100 km - in altri termini intorno ai 30 km al litro - mantenendo una guida da "tutti i giorni". Insomma la Toyota Aygo X sarà pure piccola ma ragiona in grande. Efficiente e reattiva, non è una semplice city car, piuttosto una soluzione intelligente, perfettamente in linea con i tempi che accontenta chi cerca un veicolo piccolo da tutti i giorni senza però rinunciare a nulla.
PREZZI E ALLESTIMENTI
Grazie a contributo della Casa e dei Concessionari, in caso di permuta o rottamazione il prezzo di lancio scendere a: 17.950€ per la base; 20.400€ per la Icon; per la Premium si arriva a 22.400€; e per la più sportiva GR SPORT a 23.400€.
|MODELLO
|MOTORE
|ALLESTIMENTO
|PREZZO (con rottamazione)
|Toyota Aygo X
|1.5 Full Hybrid 116 CV
|Aygo X
20.850€
(17.950€)
|Toyota Aygo X
|1.5 Full Hybrid 116 CV
|Icon
23.350€
(20.400€)
|Toyota Aygo X
|1.5 Full Hybrid 116 CV
|Premium
24.950€
(22.400€)
|Toyota Aygo X
|1.5 Full Hybrid 116 CV
|GR SPORT
25.950€
(23.400€)