Gasp sorride ancora: Trastevere battuto 6-0 e Malen subito in gol

Nella prima - fatto salvo le assenze comandate - Gasperini ha provato l'undici più vicino a quello titolare. Esordio e gol dopo due minuti per Malen, rientrato ieri dalle vacanze post mondiale come Ndicka (anche lui titolare). Con lui anche Dybala che ha trovato la rete del 2-0. Poi le reti di Cristante, Cherubini, Angelino e Arena a chiudere la gara.