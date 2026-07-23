Roma

Gasp sorride ancora: Trastevere battuto 6-0 e Malen subito in gol

Trova ancora la rete anche Dybala dopo quelle nel primo test contro la Primavera

23 Lug 2026 - 20:09
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Dopo il primo test amichevole contro la Primavera, torna in campo la Roma per la sfida contro il Trastevere vinta 6-0. Due tempi da 35 minuti ciascuno con due formazioni diverse per frazione.

Nella prima - fatto salvo le assenze comandate - Gasperini ha provato l'undici più vicino a quello titolare. Esordio e gol dopo due minuti per Malen, rientrato ieri dalle vacanze post mondiale come Ndicka (anche lui titolare). Con lui anche Dybala che ha trovato la rete del 2-0. Poi le reti di Cristante, Cherubini, Angelino Arena a chiudere la gara.

Assente Soulé ma semplicemente per motivi gestionali. Sospiro di sollievo per Niccolò Pisilli. Il centrocampista nella giornata di ieri si era fermato per un problema muscolare al polpaccio, gli esami strumentali hanno però escluso lesioni. Solamente un affaticamento muscolare per il giocatore oggi costretto a saltare il match contro il Trastevere.

Assenti poi anche El Aynaoui e Koné, entrambi avranno a disposizione qualche giorno in più di vacanza causa Mondiale.  Il marocchino tornerà il 30 luglio, in tempo per la partenza a Cardiff. Il francese, invece, si rivedrà solamente il 10 agosto, dunque dopo la tournée in Galles, mercato permettendo.  

La Roma e Adidas presentano la prima maglia dei giallorossi per la stagione 2026-27: LE FOTO

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