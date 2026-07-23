Genoa, Baldanzi: "Felice di essere rimasto, sarà una bella stagione"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, Tommaso Baldanzi ha ripercorso i suoi primi mesi al Genoa e ha fatto il punto sugli obiettivi in vista della prossima stagione. Queste le parole del trequartista rossoblù: "Io qua mi sono trovato subito bene, sono felice di essere rimasto. Spero ci si possa togliere delle belle soddisfazioni. Chiaramente la presenza di mister De Rossi, con cui ho un rapporto bellissimo, è stata determinante, ma anche la società ha fatto la sua parte, così come la voglia che avevo di tornare a giocare con continuità".