Monopattino elettrico (truccato) viaggia a 100 km/h: sequestrato

Il monopattino elettrico ha cambiato il modo di vivere la città. Soprattutto quando offerto in sharing, offre l'opportunità di girare per le vie del centro senza la fatica della camminata e spendendo pochi euro. Per uso privato - invece - ha trovato un ampio pubblico soprattutto tra i più giovani, diventando l'alternativa a quello che fu il motorino. Le abitudini, però, non cambiano: chi può, lo trucca.

Velocissimo

Devono essere rimasti particolarmente sorpresi i poliziotti di Fornovo (Parma) dopo aver fermato un 26 enne che sfrecciava su di un monopattino. La presenza del sellino ha fatto insospettire la volante - di solito ne sono privi - la quale si è avvicinata per un controllo. Avvertito il pericolo, il giovane non ha perso tempo e ha cercato di dileguarsi nel traffico sfruttando la sbalorditiva potenza. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare il "pirata" della strada, e hanno effettuato i controlli sul veicolo.

Multa salata

L'ispezione ha mostrato come il monopattino fosse stato pesantemente modificato per essere più performante. Il "pilota" ha aggiunto due batterie supplementari e ben due motori elettrici: un pacchetto di aggiornamenti tecnici piuttosto efficace. Secondo quanto riferito dalle autorità, il veicolo - in questo stato - sarebbe in grado di raggiungere i 100 km/h di velocità massima. Decisamente fuorilegge. Il mezzo è stato posto sotto sequestro mentre al 26 enne è stata somministrata una pesante mula da 6 mila euro.