Monopattino elettrico (truccato) viaggia a 100 km/h: sequestrato
Fermato un 26 enne a Parma dopo un inseguimentodi Redazione Drive Up
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Il monopattino elettrico ha cambiato il modo di vivere la città. Soprattutto quando offerto in sharing, offre l'opportunità di girare per le vie del centro senza la fatica della camminata e spendendo pochi euro. Per uso privato - invece - ha trovato un ampio pubblico soprattutto tra i più giovani, diventando l'alternativa a quello che fu il motorino. Le abitudini, però, non cambiano: chi può, lo trucca.
Velocissimo
Devono essere rimasti particolarmente sorpresi i poliziotti di Fornovo (Parma) dopo aver fermato un 26 enne che sfrecciava su di un monopattino. La presenza del sellino ha fatto insospettire la volante - di solito ne sono privi - la quale si è avvicinata per un controllo. Avvertito il pericolo, il giovane non ha perso tempo e ha cercato di dileguarsi nel traffico sfruttando la sbalorditiva potenza. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare il "pirata" della strada, e hanno effettuato i controlli sul veicolo.
Multa salata
L'ispezione ha mostrato come il monopattino fosse stato pesantemente modificato per essere più performante. Il "pilota" ha aggiunto due batterie supplementari e ben due motori elettrici: un pacchetto di aggiornamenti tecnici piuttosto efficace. Secondo quanto riferito dalle autorità, il veicolo - in questo stato - sarebbe in grado di raggiungere i 100 km/h di velocità massima. Decisamente fuorilegge. Il mezzo è stato posto sotto sequestro mentre al 26 enne è stata somministrata una pesante mula da 6 mila euro.