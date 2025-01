Dakar, novità per il 2026: arriva il Defender

Si sta ancora correndo l'edizione 2025, ma per la Dakar c'è già un'importante novità in ottica 2026: Defender ha confermato l'intenzione di partecipare alla competizione con un team ufficiale. L'impegno Defender dimostrerà l’estrema durata e capacità dei suoi veicoli nella gara in fuoristrada più impegnativa del mondo. I dettagli sul futuro programma Defender nelle competizioni di rally raid saranno annunciati durante la Dakar 2025.