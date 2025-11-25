Land Rover è pronta per la Dakar: presentato il Defender D7X-R

La scocca su cui si basa la Dakar è la D7x, la stessa adottata anche dall’OCTA di produzione, versione top di un’auto che ormai non è più solo un fuoristrada ma uno stile di vita. Il motore è un V8 twin-turbo da 4,4 litri, con tecnologia mild-hybrid, che sviluppa 635 CV e 750 Nm di coppia. Molti degli aggiornamenti fatti per la Dakar (serbatoio grande, raffreddamento, sospensioni) sono costruiti “sopra” una piattaforma già avanzata, il che dovrebbe dare un vantaggio in termini di affidabilità e prestazioni.