Torino, Cairo: "Ho voluto cambiare Vagnati, bentornato a Petrachi"

"Ho voluto cambiare Vagnati, ma non entro nelle motivazioni, ora riabbracciamo Petrachi: avevamo litigato, poi grazie a un amico comune ci siamo ritrovati": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, presenta il nuovo direttore sportivo, già in granata tra il 2010 e il 2019. "Ricordo il suo lungo periodo qui, mi aspetto che porti giocatori giovani e con potenziale - aggiunge il patron del club di via Viotti - e comunque mi aspetto che anche gli acquisti estivi comincino a darci qualcosa di importante: spero che tirino fuori le loro qualità"