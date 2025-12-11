Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Torino, Cairo: "Ho voluto cambiare Vagnati, bentornato a Petrachi"

11 Dic 2025 - 16:00

"Ho voluto cambiare Vagnati, ma non entro nelle motivazioni, ora riabbracciamo Petrachi: avevamo litigato, poi grazie a un amico comune ci siamo ritrovati": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, presenta il nuovo direttore sportivo, già in granata tra il 2010 e il 2019. "Ricordo il suo lungo periodo qui, mi aspetto che porti giocatori giovani e con potenziale - aggiunge il patron del club di via Viotti - e comunque mi aspetto che anche gli acquisti estivi comincino a darci qualcosa di importante: spero che tirino fuori le loro qualità"

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Salah via dal Liverpool? Prime voci dall'Arabia Saudita, decisiva la sua volontà

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:00
Torino, Cairo: "Ho voluto cambiare Vagnati, bentornato a Petrachi"
15:41
Icardi polemico: "A fine contratto via a testa alta, vi mancherò"
15:15
Inter, svolta Dumfries: addio a Mendes, cambia agente
14:05
Torino, Petrachi: "A gennaio mercato di riparazione, non rivoluzione"
Paulo Dybala
12:02
Roma, il Boca fa sul serio per Dybala: "Speriamo di poterci provare"