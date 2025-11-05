Logo SportMediaset

Porsche brevetta la "Tunnel Mode": pronti a far casino?

La Casa di Stoccarda brevetta una modalità che riconosce le gallerie e prepara l’auto al massimo godimento acustico: scarico aperto, marcia giusta e finestrini giù

di Redazione Drive Up
05 Nov 2025 - 08:33
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ci sono piaceri semplici, come affondare il gas entrando in una galleria con i finestrini abbassati. Porsche lo sa bene e ha deciso di automatizzare questo rituale perché un recente brevetto rivela la “Tunnel Mode”, una funzione che riconosce i tunnel grazie alle telecamere di bordo e prepara l’auto allo spettacolo sonoro.
Fa tutte lei
Nella pratica, il sistema fa esattamente ciò che ogni guidatore entusiasta farebbe: seleziona una marcia più bassa, apre le valvole dello scarico, imposta la modalità Sport e abbassa i vetri per massimizzare l’onda sonora. Se fuori fa freddo (o viceversa troppo caldo) l’elettronica si preoccupa anche del comfort dell’abitacolo. Nei modelli cabrio arriva perfino un promemoria per tirare giù la capote prima di immergersi nel tunnel.
Anche sulle elettriche
La chicca? Non è riservata solo ai motori termici. Anche le future Porsche elettriche avranno il loro “rituale”, amplificando le sonorità digitali ispirate ai modelli più potenti a benzina. E per chi invece preferisce la discrezione, esiste una variante della modalità che fa l’opposto: niente ruggiti, solo silenzio e relax. Per ora è tutto sulla carta, ma c’è da scommettere che a Stoccarda qualcuno stia già testando la funzione. Inutile? Forse. Ma è quel tipo di follia che ricorda perché guidare una Porsche resta un’emozione.

