Ferrari celebra il trionfo nel WEC: Maranello in festa per i campioni della 499P

Piloti presenti

A festeggiare i successi ottenuti con la 499P numero 50 c’erano Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, protagonisti di una stagione impeccabile. Accanto a loro Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, campioni del mondo Piloti con la 499P numero 51 insieme a James Calado, assente per impegni personali. La giornata si è aperta all’interno del quartier generale Ferrari, dove i piloti hanno sfilato con le vetture tra gli stabilimenti, accolti dall’applauso delle Persone Ferrari, prima di incontrare i dipendenti per una sessione di autografi e condividere con loro il pranzo. Un momento simbolico, che ha sottolineato il legame tra chi corre in pista e chi rende possibile ogni successo.

Per i Tifosi

Nel pomeriggio la festa si è spostata all’esterno, con l’uscita delle 499P dallo storico ingresso di via Abetone Inferiore. Qui i piloti sono stati accolti dall’entusiasmo dei tifosi accorsi a Maranello, prima di raggiungere il Museo Ferrari per un’ulteriore sessione di autografi aperta al pubblico. Un abbraccio collettivo che ha suggellato una stagione memorabile, destinata a restare nella storia recente del Cavallino Rampante.