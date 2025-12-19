Logo SportMediaset

Motorsport

Ferrari celebra il trionfo nel WEC: Maranello in festa per i campioni della 499P

Il Cavallino ha voluto rendere omaggio ai protagonisti del suo straordinario 2025 nel FIA World Endurance Championship con una giornata pensata non solo per i piloti e il team, ma anche per chi ogni giorno lavora dietro le quinte e per i tifosi

di Redazione Drive Up
19 Dic 2025 - 08:40
Maranello si è trasformata nel cuore pulsante della vittoria Ferrari nel mondiale Endurance. I titoli iridati Costruttori e Piloti conquistati nel FIA WEC 2025 sono stati celebrati con un evento che ha riunito dipendenti, appassionati e i piloti che hanno riportato il Cavallino ai vertici delle gare di durata.

Ferrari festeggia la vittoria del mondiale WEC a Maranello

Piloti presenti
A festeggiare i successi ottenuti con la 499P numero 50 c’erano Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, protagonisti di una stagione impeccabile. Accanto a loro Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, campioni del mondo Piloti con la 499P numero 51 insieme a James Calado, assente per impegni personali. La giornata si è aperta all’interno del quartier generale Ferrari, dove i piloti hanno sfilato con le vetture tra gli stabilimenti, accolti dall’applauso delle Persone Ferrari, prima di incontrare i dipendenti per una sessione di autografi e condividere con loro il pranzo. Un momento simbolico, che ha sottolineato il legame tra chi corre in pista e chi rende possibile ogni successo.
Per i Tifosi
Nel pomeriggio la festa si è spostata all’esterno, con l’uscita delle 499P dallo storico ingresso di via Abetone Inferiore. Qui i piloti sono stati accolti dall’entusiasmo dei tifosi accorsi a Maranello, prima di raggiungere il Museo Ferrari per un’ulteriore sessione di autografi aperta al pubblico. Un abbraccio collettivo che ha suggellato una stagione memorabile, destinata a restare nella storia recente del Cavallino Rampante.

ferrari
ferrari 499p
499p
wec
ferrari campione del mondo

