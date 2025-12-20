Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

Sarà per la prossima

Joshua, a fine incontro, ha ammesso una prestazione non brillante ma efficace, rendendo onore alla resistenza dell’avversario. Paul, dal canto suo, ha parlato di una pausa imminente prima di tornare a inseguire il sogno mondiale. Al di là della sconfitta sportiva, però, Jake Paul resta una delle figure più ricche e riconoscibili dello show business.

Che garage

Costruito tra social, boxe e investimenti, il suo impero personale si riflette anche in un garage da sogno, popolato da supercar e limousine di lusso: Ferrari di ultima generazione, Lamborghini ad alte prestazioni, Rolls-Royce simbolo di status e persino modelli elettrici come la Tesla Model X. L'ultimo "ingresso" è una Ferrari Purosangue Venum. Sul ring ha perso, ma lontano dalle corde continua a vivere – e guidare – da protagonista.