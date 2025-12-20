Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

La collezione di supercar di Jake Paul
© Foto da web
Se sul piano sportivo la serata non è andata come sperato, fuori dal quadrato lo youtuber-boxer può comunque consolarsi con uno stile di vita che resta fuori scala, a partire da un garage che racconta perfettamente il suo personaggiodi Redazione Drive Up
Il match tra Jake Paul e Anthony Joshua ha acceso più polemiche che entusiasmo. L’incontro, giudicato “mediocre” da gran parte della stampa internazionale, è scivolato via senza grandi scambi fino al richiamo dell’arbitro, che dal ring ha rimproverato entrambi per lo spettacolo offerto. Da lì in poi Joshua ha alzato il ritmo, mandando Paul al tappeto due volte nel quinto round e chiudendo i conti nel sesto.
Sarà per la prossima
Joshua, a fine incontro, ha ammesso una prestazione non brillante ma efficace, rendendo onore alla resistenza dell’avversario. Paul, dal canto suo, ha parlato di una pausa imminente prima di tornare a inseguire il sogno mondiale. Al di là della sconfitta sportiva, però, Jake Paul resta una delle figure più ricche e riconoscibili dello show business.
Che garage
Costruito tra social, boxe e investimenti, il suo impero personale si riflette anche in un garage da sogno, popolato da supercar e limousine di lusso: Ferrari di ultima generazione, Lamborghini ad alte prestazioni, Rolls-Royce simbolo di status e persino modelli elettrici come la Tesla Model X. L'ultimo "ingresso" è una Ferrari Purosangue Venum. Sul ring ha perso, ma lontano dalle corde continua a vivere – e guidare – da protagonista.