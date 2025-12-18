D'ora in poi sarà - quasi - impossibile dimenticarsi dove si ha parcheggiato l'automobile. Google Maps ha integrato la nuova funzione molto utile, salvando (automaticamente) sulla mappa il luogo dove ci si è fermati con la vettura. Non si tratta di una novità assoluta: in precedenza, per far sì che Maps ricordasse il punto esatto sulla mappa, era necessario toccare il punto blu sulla propria posizione e poi selezionare l'opzione "Salva parcheggio". Ora avviene tutto in automatico.

Come funziona

Affinché funzioni, è necessario avere un collegamento tra l'automobile e lo smartphone. Che sia l'interfaccia Apple Car Play o Android Auto, non fa differenza. "Basta utilizzare Google Maps, connettendosi al veicolo tramite USB, Bluetooth o CarPlay - spiega Rio Akasaka, Senior Product Manager di Maps presso Google - quando la connessione si interrompe per la fine della sessione CarPlay, la disconnessione Bluetooth o la rimozione del cavo USB), Maps capisce immediatamente che il viaggio è terminato e salva la posizione del parcheggio. Al contrario, non appena l'applicazione rileva che si sta ripartendo, il pin viene automaticamente eliminato".

Personalizzazione

Cambia anche la possibilità di personalizzare l'icona della vettura. Prima la visualizzazione prevedeva soltanto la comparsa di una P in blu sul luogo del parcheggio. Ora - ma solo su iOS - sarà possibile utilizzare l'icona del veicolo mostrato in fase di navigazione. City car, SUV, auto sportiva con numerose sagome e nuovi colori aggiunti con gli ultimi aggiornamenti. Non è da escludere che in futuro questa funziona sia disponibile anche i dispositivi Android.