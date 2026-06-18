Porsche aggiunge il cambio all'elettrica Taycan

Per convincere un pubblico esigente e amante della guida, è necessaria una ridefinizione dell'interazione emotiva tra uomo e macchina elettrica. Con il debutto del Model Year 2027, Porsche introduce sulla gamma Taycan una serie di aggiornamenti di rilievo pensati per colmare il divario sensoriale con le sportive termiche tradizionali. La novità più dirompente è il debutto del sistema opzionale E-Shift, una tecnologia che simula una trasmissione a otto rapporti mediante l'utilizzo delle levette sul volante sportivo GT.

Simulazione

Gli innesti virtuali restituiscono scatti percettibili, una coppia di trascinamento che riproduce il freno motore e un limitatore di giri simulato, il tutto sincronizzato con una versione reinterpretata del Porsche Electric Sport Sound e un contagiri digitale nel quadro strumenti per coinvolgere contemporaneamente vista, udito e tatto. L'aggiornamento segna inoltre una svolta storica per il motorsport stradale: per la prima volta, Porsche offre un kit ufficiale firmato Manthey Racing per una vettura a zero emissioni.

Più potenza e chilometri

Sviluppato specificamente per l’ammiraglia Taycan Turbo GT equipaggiata con il pacchetto Weissach, include modifiche radicali all'assetto, cerchi forgiati da 21 pollici abbinati a pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo RS e un'aerodinamica esasperata. Il kit interviene anche sul powertrain, elevando la potenza a 804 CV. Le varianti d'accesso a trazione posteriore beneficiano ora di pneumatici estivi a bassissima resistenza al rotolamento, che consentono di superare la barriera dei 700 chilometri di autonomia.