L'acquisto

Fiorentina, delirio Viola per Mastantuono! Le parole al miele del fantasista: "Tutti mi hanno consigliato di venire qui"

Il giocatore classe 2007 giunge a Firenze in prestito secco per un anno, il benvenuto del club

08 Ago 2026 - 14:56
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Franco Mastantuono è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in prima squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei "Millonarios". Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell'Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste. Il giocatore arriva a Firenze in prestito secco per un anno: in sede di trattativa il Real Madrid è stato irremovibile riguardo eventuali inserimenti di opzioni di riscatto, segno della fiducia totale che le Merengues ripongono nel fantasista. 

Le prime parole di Mastantuono in Viola

 "Sono emozionato. La verità è che è stato un giorno molto speciale per me, perché avevo davvero voglia di venire qui e mi sta piacendo molto. Ho scelto la Fiorentina perché è una squadra con molta storia e davvero ero molto entusiasta di poter giocare in un club così importante. Il Viola Park è veramente incredibile, un centro sportivo bellissimo dove le persone sono gentili e disponibili e questo fa stare bene. Ho già conosciuto alcuni compagni e sono stati tutti molto gentili, questo mi rende felice. Ho già parlato con l'allenatore, mi ha accolto nella maniera migliore e spero di poter allenarmi subito per giocare. Le mie caratteristiche principali sono quelle di un giocatore offensivo che pensa sempre ad arrivare nell'area avversaria, mi piacerebbe migliorare la parte difensiva e so che qui in Italia ci si lavora molto. Ho parlato con tanti argentini che hanno vestito questa maglia e tutti mi hanno consigliato di venire qui. Mi hanno parlato bene della società e questo mi ha aiutato a scegliere la Fiorentina. Sono pronto per iniziare e vorrei ringraziare i tifosi e lasciargli un messaggio: avete accolto un giocatore che lotterà e combatterà per raggiungere gli obiettivi".

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