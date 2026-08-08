Fiorentina, delirio Viola per Mastantuono! Le parole al miele del fantasista: "Tutti mi hanno consigliato di venire qui"

"Sono emozionato. La verità è che è stato un giorno molto speciale per me, perché avevo davvero voglia di venire qui e mi sta piacendo molto. Ho scelto la Fiorentina perché è una squadra con molta storia e davvero ero molto entusiasta di poter giocare in un club così importante. Il Viola Park è veramente incredibile, un centro sportivo bellissimo dove le persone sono gentili e disponibili e questo fa stare bene. Ho già conosciuto alcuni compagni e sono stati tutti molto gentili, questo mi rende felice. Ho già parlato con l'allenatore, mi ha accolto nella maniera migliore e spero di poter allenarmi subito per giocare. Le mie caratteristiche principali sono quelle di un giocatore offensivo che pensa sempre ad arrivare nell'area avversaria, mi piacerebbe migliorare la parte difensiva e so che qui in Italia ci si lavora molto. Ho parlato con tanti argentini che hanno vestito questa maglia e tutti mi hanno consigliato di venire qui. Mi hanno parlato bene della società e questo mi ha aiutato a scegliere la Fiorentina. Sono pronto per iniziare e vorrei ringraziare i tifosi e lasciargli un messaggio: avete accolto un giocatore che lotterà e combatterà per raggiungere gli obiettivi".