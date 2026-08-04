Edizioni speciali

Ferrari ha realizzato 10 Purosangue speciali

Firmate dal reparto Atelier, l'American Grand Tour Collection celebra il primo mercato del Cavallino Rampante con finiture esclusive ispirate agli USA

di Redazione Drive Up
04 Ago 2026 - 15:57
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© Ufficio Stampa

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Ferrari omaggia il suo mercato di riferimento con la Purosangue American Grand Tour Atelier Collection, una serie speciale composta da sole 10 unità destinate in esclusiva agli Stati Uniti. Realizzata dal reparto Atelier di Maranello senza apportare modifiche alla parte meccanica, la collezione porta al massimo livello il programma di personalizzazione del marchio.
Born for the USA
La prima cinquina di modelli trae ispirazione dagli scenari naturali del continente americano. Ad aprire il gruppo è la The Coast, caratterizzata dalla vernice Blu Cangiante, dettagli Dark Amber e interni in pelle Terra Antica, seguita dalla The Mountains in tinta Verde Menthe con abitacolo Beige Honolulu. La The Great Plains sceglie invece il Bronzo Montecarlo abbinato alla pelle Testa di Moro Java, mentre la The Forests sposa il Verde Zeltweg con gli interni Verde Venaria. Chiude questa prima selezione la The Sand, rifinita in Blu Genziana Storico con rivestimenti in pelle Sabbia.
Strade e paesaggi
La seconda metà della serie celebra invece la cultura del viaggio e le grandi arterie stradali statunitensi. La Switchback sfoggia una carrozzeria Blu America con livrea Rosso Corsa e interni bianchi arricchiti da dettagli a stelle e strisce, affiancata dalla Overlook in Rosso California con dettagli Blu America e abitacolo bianco. La Straight Away propone la tinta Bianco Mille Miglia con livrea Blu NART e interni Rosso Guidecca, uno schema cromatico ripreso a colori invertiti dalla Byway con esterni Blu NART e dettagli Bianco King. Infine, la Mountain Pass chiude la collezione con una forte caratterizzazione sportiva data dall'abbinamento tra il Rosso Racing 2025 degli esterni e il Blu Sterling dell'abitacolo.

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