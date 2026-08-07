LA NUOVA CAMPAGNA 'Unveilievable': le maglie da calcio come opere d'arte da scoprire e ammirare

'Unveilievable', quando la presentazione delle maglie da calcio diventa un grande atto di svelamento collettivo che mette al centro il design del kit come autentica espressione di creatività, identità e cultura progettuale. È Il titolo della nuova campagna di brand firmata Macron: Unveil, il gesto dello svelare, si fonde con Unbelievable, dando vita a un gioco di parole che racconta la meraviglia della scoperta. In “Unveilievable”, diciannove tra i kit più rappresentativi per la stagione calcistica 2026/27 vengono presentati come opere d’arte: inizialmente celati da un velo, si rivelano progressivamente in una sequenza di immagini che invita a osservarne ogni dettaglio. Nel progetto di 'Unveilievable', il dialogo tra sport e arte si arricchisce con la partecipazione dell’artista bolognese Alessandro Benfenati, che durante lo shooting ha realizzato dal vivo un’opera di poesia visiva concepita come naturale estensione della campagna. Attraverso una ricerca visiva costruita sull’intreccio di trame e fili, il lavoro richiama il tessuto nella sua duplice dimensione, materiale e simbolica, trasformandolo nella metafora delle relazioni che uniscono persone, esperienze e comunità. Le maglie protagoniste della campagna sono: TSG Hoffenheim Home, Standard Liège Away, Deportivo Alavés Third, AD Ceuta FC Away, CA Osasuna Home, AJ Auxerre Home, Wrexham AFC Away, Levante UD Home, FC Basel 1893 Home, Ferencvaros TC Away, Udinese Calcio Home, Hannover 96 Away, Crystal Palace FC Eagle Sash, Bologna FC 1909 Home, FC Nantes Away, CD Tenerife Home, Bolton Wanderers FC Third, Stoke City FC Away e UC Sampdoria Home.