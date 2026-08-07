Volley: la Final Four degli Europei si giocherà al Forum di Assago

La CEV e la federazione italiana pallavolo hanno concordato che le semifinali e le gare per le medaglie del CEV Enel EuroVolley 2026 uomini si disputeranno all'Unipol Forum di Assago. Le quattro partite si giocheranno, come precedentemente annunciato, il 25 e 26 settembre, con una lieve modifica agli orari di inizio, ora fissati rispettivamente alle 17:00 e alle 21:00. Migliaia di tifosi sono attesi per il weekend conclusivo della competizione, che vedrà protagoniste le quattro migliori nazionali maschili d'Europa, in corsa per il titolo continentale e per un ambito pass che consentirà di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L'Unipol Forum di Assago è una struttura dalla comprovata esperienza nell'organizzazione di grandi eventi sportivi e culturali, comprese competizioni di pallavolo. Proprio quest'anno, la stessa arena ha ospitato le gare di pattinaggio di figura e short track dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.