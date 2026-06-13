Stranezze I ladri smontano una Porsche 911

Nel mirino delle bande criminali non ci sono solo le auto intere, ma il valore racchiuso nei loro singoli componenti. L'ultimo esempio di questa spietata efficienza criminale arriva da Los Angeles, dove gli agenti del dipartimento di polizia locale (LAPD) hanno ritrovato ciò che resta di una splendida Porsche 911 Carrera Cabriolet dal valore commerciale di circa 150.000 dollari. La decappottabile nera è stata prima sottratta al legittimo proprietario e poi sottoposta a uno smontaggio sistematico e chirurgico all'interno di un'officina clandestina. Al momento del ritrovamento da parte della Central Traffic Division della polizia, il quadro appariva desolante: il motore boxer era sparito, le portiere erano state rimosse, i cerchi e le ruote asportati e l'intero abitacolo completamente svuotato di sedili, plancia e componenti elettroniche