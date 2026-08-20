Porsche 911 regina d'Europa: nessuno vende come lei

L'acquisto di un'automobile è la conclusione di un processo logico e concreto di valutazione di diversi parametri. Prezzo d'acquisto, convenienza di utilizzo, versatilità e poco altro. Quando si parla di sportive, la logica perde d'importanza per il sentimento: chi guida vuole provare piacere, sentire un'emozione. In Europa il mercato è in calo ma sul trono c'è sempre lei: la Porsche 911.

Unica

In oltre 60 anni di attività, la 911 ha sublimato il concetto di icona diventando leggenda. Il passare del tempo non ne ha intaccato il fascino, definito dalla sostanza (la posizione posteriore a sbalzo del motore boxer "allarga" i fianchi) più che dalla forma. Le generazioni passano, e nei garage degli europei resta l'unica certezza. Nei primi sei mesi del 2026 ne sono state immatricolate 13.182: il 58% dell'intero segmento delle sportive secondo i dati Dataforce.

Chi cresce e chi no

Il secondo posto è occupato dall'Alpine A110, medaglia di bronzo per la Mercedes AMG GT. Il segmento, nel suo complesso, soffre e la popolarità delle sportive è diminuita del 10% rispetto al 2025 a causa della "sofferenza" di alcuni mercati di riferimento. La Germania (che resta la più importante) ha registrato un calo del 12%, il Regno Unito del 9% e anche l'Italia - terzo mercato continentale per le sportive - perde il 2%. In nettissima controtendenza Polonia (+11%), Ungheria (+24%) e Bulgaria (+56%).