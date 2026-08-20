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Personaggi

La Brabus Rocket da 1.000 CV di Curtis Jones

Parliamo di una fastback - quindi comoda e pratica per quattro adulti - ad altissime prestazioni, costruita sulla base della Mercedes AMG GT 63 S e-performance. Un concentrato di tecnica, e persino ecologia considerando che stiamo parlando di una ibrida plug-in. Se tutti i tifosi si aspettano che Curtis corra veloce in campo, speriamo che, sulla strada verso Appiano Gentile, non si lasci prendere la mano dall'accelerazione bruciante (0-100 in 2,6 secondi) e non raggiunga mai gli oltre 300 km/h di velocità massima. Quando ci mette le mani, per Brabus non ci sono mezze misure. La Rocket 1000 ne è l'esempio più lampante: fibra di carbonio a profusione, assetto ribassato, vistoso alettone e un impianto di scarico pronto a scatenarne i bollenti spiriti. D'altronde, il tuner tedesco ha persino aumentato la cubatura del motore V8 (da 4,0 a 4,4 litri) garantendogli una potenza di 796 CV che, insieme al motore elettrico da 204 CV, portano il totale a 1.000 CV. Ne sono state realizzate solo 25, vendute per 535.500 euro. Tra poco potremmo vederne una circolare per le strade di Milano

20 Ago 2026 - 10:00
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