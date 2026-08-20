Rispunta Emerson Palmieri per Spalletti: la Juve ci può riprovare dopo un addio in difesa

Non solo centrocampo e attacco, con la "solita" idea Kessié e la nuova pista Retegui. La Juventus pensa anche alla difesa per puntellare le corsie esterne, soprattutto se Cabal dovesse lasciare Torino come da intenzioni della dirigenza.
Per quel ruolo rispunta il vecchio nome di Emerson Palmieri, 32 anni, già con Spalletti alla Roma. Il terzino sinistro ha ancora un anno di contratto con l'Olympique Marsiglia, ma vedrebbe di buon grado un trasferimento alla Juventus, spiega Tuttosport. Tra gli altri nomi, due arrivano da Manchester: l'esperto Luke Shaw dello United e il 25enne algerino Rayan Ait-Nouri del City.
Sullo sfondo, più complicate, le strade che potrebbero portare ad Alvaro Carreras del Real Madrid e a David Raum del Lipsia.