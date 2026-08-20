Bologna, idea Acerbi per la difesa: concorrenza da una ex squadra del difensore

Il Bologna si guarda intorno per il ruolo di difensore centrale dopo aver visto sfumare l'obiettivo Diogo Leite, pronto a firmare per il Porto. Per i rossoblù è importante restare nei paletti economici stabili dalla società e anche per questo si potrebbe puntare su uno svincolato. Tra i nomi circolati nelle ultime ore, attenzione a quello di Francesco Acerbi, rimasto senza squadra dopo l'addio all'Inter.
Per lui c'è anche l'ipotesi di un ritorno al Sassuolo, dove ha giocato per 5 anni fino al 2018, quindi se il Bologna insisterà dovrà superare la concorrenza di un ambiente familiare per il difensore. Se Acerbi abbasserà le pretese relative al suo ingaggio, Tedesco sarebbe più che soddisfatto di accoglierlo.