Ritrovata una Renault del 1982 con solo 12 km

Sebbene non sia di certo cosa comune, ritrovare una vecchia automobile in un garage, rimessa o fienile, non è poi così insolito in Europa. Negli anni ne abbiamo sentite e lette di ogni: super sportive abbandonate, prototipi ritenuti scomparsi, persino monoposto da competizione. Di utilitarie o altre vetture comuni, poco importa, ma la storia dietro questa Renault 5, è diversa da tutte le altre.

Perfetta

La Renault 5 in Francia è un'icona al pari della Fiat 500 in Italia. La maggior parte delle famiglie - dunque - ne ha avuta o ha desiderato averne una. Nel 1982, una signora oggi nota come "Madame M.", acquistò l'utilitaria ancor prima di aver conseguito la patente. La vettura le fu dunque consegnata direttamente a casa, in attesa del permesso di poterla guidare. La donna ottenne la sua licenza ma non volle mai sedersi al volante, perché impaurita dalla strada. L'utilitaria restò ferma in garage, immobile, sigillata per 43 anni.

Asta record

La famiglia ebbe l'accortezza di staccare la batteria dal motore, preservando ulteriormente l'integrità della Renault 5. A rendere sensazionale la scoperta - oltre al perfetto stato di conservazione - è il suo inutilizzo. Sul cruscotto, il contachilometri è fermo all'incredibile cifra di "12". Questo il dettaglio che ha ingolosito la casa d'aste Aguttes, persino loro ne hanno sottovalutato il potenziale. La stima iniziale di 5/10 mila euro è stata polverizzata. L'asta si è chiusa 53.711 euro.