Cento Porsche per i cento anni del Nurburgring

La Porsche 911 GT3 per i cento anni del Nurburgring
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Il marchio tedesco ha realizzato un'edizione speciale della 911 GT3 per "festeggiare" il circuito più famoso del mondodi Redazione Drive Up
© Ufficio Stampa
Gli appassionati di automobilismo e guida sportiva hanno una loro "Mecca". Un luogo dove, almeno una volta nella vita, devono recarsi in "pellegrinaggio": per rendere omaggio ai grandi piloti del passato, alla storia delle competizioni motoristiche e per vedere dove le auto dei propri sogni sono sviluppate. Il Nurburgring compie 100 anni nel 2027, Porsche lo festeggia con altrettante 911 GT3.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Iconico
Situato nella Germania occidentale, è il circuito automobilistico più famoso del mondo. Nel corso della sua lunga storia, ha ospitato gare di ogni tipo, persino di Formula 1. La sua proverbiale difficoltà gli ha assegnato il titolo di "inferno verde". Un luogo ostile, dove mettere alla prova la dinamica veicolo (tutti cercano il record al "Ring"). Porsche ha un legame profondo con queste curve, ed è qui che collauda tutti i suoi modelli, a partire dalla 911. La GT3 100 Jahre Nürburgring è un omaggio a un luogo unico.
Per un solo Paese
Questa versione celebrativa può essere ordinata in colorazione bianca o GT Silver Metallic. In ogni caso, il dettaglio estetico distintivo è la pellicola di colore verde - non un caso - applicata all'anteriore e al posteriore. Le modifiche tecniche sono limitate alla possibilità di scegliere il kit Manthey in opzione: aggiunge una serie di "accessori" che migliorano la resa della vettura in circuito (intervenendo su assetto, aerodinamica e freni). Porsche realizzerà i 100 esemplari per il solo mercato tedesco.