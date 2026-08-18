Cento Porsche per i cento anni del Nurburgring

Iconico

Situato nella Germania occidentale, è il circuito automobilistico più famoso del mondo. Nel corso della sua lunga storia, ha ospitato gare di ogni tipo, persino di Formula 1. La sua proverbiale difficoltà gli ha assegnato il titolo di "inferno verde". Un luogo ostile, dove mettere alla prova la dinamica veicolo (tutti cercano il record al "Ring"). Porsche ha un legame profondo con queste curve, ed è qui che collauda tutti i suoi modelli, a partire dalla 911. La GT3 100 Jahre Nürburgring è un omaggio a un luogo unico.

Per un solo Paese

Questa versione celebrativa può essere ordinata in colorazione bianca o GT Silver Metallic. In ogni caso, il dettaglio estetico distintivo è la pellicola di colore verde - non un caso - applicata all'anteriore e al posteriore. Le modifiche tecniche sono limitate alla possibilità di scegliere il kit Manthey in opzione: aggiunge una serie di "accessori" che migliorano la resa della vettura in circuito (intervenendo su assetto, aerodinamica e freni). Porsche realizzerà i 100 esemplari per il solo mercato tedesco.