Perché rischiare? Toyota blinda la sua auto più venduta

Dal suo arrivo nel 2021, la Yaris Cross si è affermata come una delle automobili strategiche di Toyota in Italia. Lo confermano i dati: con 151 mila unità vendute, il nostro Paese è il primo mercato al mondo per il modello. Per darvi una proporzione, da solo rappresenta il 30% di quanto il marchio giapponese vende in un anno. Il restyling non è solo importante, ma necessario.

Dove cambia

A cinque anni di distanza dal debutto, si cambia. Toyota ha deciso di dare alla Yaris Cross un cambio trucco piuttosto lieve: soprattutto l'anteriore, con una nuova mascherina "sdoppiata" con una griglia a nido d'ape che non fa passare in secondo piano la ridisegnata sagoma dei gruppi ottici anteriori. Nel complesso, l'aspetto del SUV compatto appare più granitico e solido, anche per via dei passaruota allargati in plastica nera, che generano un contrasto visivo con la tinta della carrozzeria.

Sempre ibrida

Vien da sé che la ricetta ibrida ("la gallina dalle uova d'oro" di Toyota) non è stata toccata. La Yaris Cross sarà disponibile con una motorizzazione full hybrid in un'unica - qui sta la novità - configurazione da 130 CV. Questa sarà offerta sia con trazione anteriore, sia integrale per chi vuole maggiore stabilità o affronta spesso percorsi sterrati o innevati. La scelta si riduce dunque a un'unica variante, probabilmente Toyota ha notato come fosse la più richiesta. Le consegne inizieranno a settembre mentre il listino parte da 29.600 euro.