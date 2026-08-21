Novità

Perché rischiare? Toyota blinda la sua auto più venduta

L'aggiornamento della Yaris Cross punta tutto sull'efficienza del motore full hybrid

di Redazione Drive Up
21 Ago 2026 - 12:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dal suo arrivo nel 2021, la Yaris Cross si è affermata come una delle automobili strategiche di Toyota in Italia. Lo confermano i dati: con 151 mila unità vendute, il nostro Paese è il primo mercato al mondo per il modello. Per darvi una proporzione, da solo rappresenta il 30% di quanto il marchio giapponese vende in un anno. Il restyling non è solo importante, ma necessario.
Dove cambia
A cinque anni di distanza dal debutto, si cambia. Toyota ha deciso di dare alla Yaris Cross un cambio trucco piuttosto lieve: soprattutto l'anteriore, con una nuova mascherina "sdoppiata" con una griglia a nido d'ape che non fa passare in secondo piano la ridisegnata sagoma dei gruppi ottici anteriori. Nel complesso, l'aspetto del SUV compatto appare più granitico e solido, anche per via dei passaruota allargati in plastica nera, che generano un contrasto visivo con la tinta della carrozzeria.
Sempre ibrida
Vien da sé che la ricetta ibrida ("la gallina dalle uova d'oro" di Toyota) non è stata toccata. La Yaris Cross sarà disponibile con una motorizzazione full hybrid in un'unica - qui sta la novità - configurazione da 130 CV. Questa sarà offerta sia con trazione anteriore, sia integrale per chi vuole maggiore stabilità o affronta spesso percorsi sterrati o innevati. La scelta si riduce dunque a un'unica variante, probabilmente Toyota ha notato come fosse la più richiesta. Le consegne inizieranno a settembre mentre il listino parte da 29.600 euro.

Ti potrebbe interessare

videovideo
toyota
suv
suv ibridi
yaris cross

Ultimi video

01:31
Nuova Maserati GranCabrio

Nuova Maserati GranCabrio

03:24
BMW R 1300 RT, una moto stabile e comoda

BMW R 1300 RT, una moto stabile e comoda

04:35
Maserati MCXtrema, un'auto estrema pensata per volare in pista

Maserati MCXtrema, un'auto estrema pensata per volare in pista

01:31
Pagani "Arte in Pista", l'emozione di vivere come un pilota

Pagani "Arte in Pista", l'emozione di vivere come un pilota

02:38
A bordo di Lotus Emira 420 Sport, supercar stabile e reattiva

A bordo di Lotus Emira 420 Sport, supercar stabile e reattiva

02:57
Lamborghini Revuelto SV, la vettura del Toro più potente e veloce di sempre

Lamborghini Revuelto SV, la vettura del Toro più potente e veloce di sempre

15:50
La puntata del 20 agosto* #DriveUp

La puntata del 20 agosto* #DriveUp

02:04
La storia di Lancia & Citroen - Quel tocco in più

La storia di Lancia & Citroen - Quel tocco in più

03:41
A bordo di Dacia Bigster

A bordo di Dacia Bigster

01:47
Nuova Maserati Grecale Folgore

Nuova Maserati Grecale Folgore

02:01
La storia delle Spider - Del vento mi vanto

La storia delle Spider - Del vento mi vanto

03:29
Cupra Terramar VZ Tribe Edition

Cupra Terramar VZ Tribe Edition

01:48
Renault Clio si aggiorna

Renault Clio si aggiorna

04:32
A bordo di Lamborghini Temerario

A bordo di Lamborghini Temerario

01:40
Changan Deepal S05 e Deepal S07

Changan Deepal S05 e Deepal S07

01:31
Nuova Maserati GranCabrio

Nuova Maserati GranCabrio

I più visti di Drive Up

Ferrari CZ26: il nuovo capolavoro di Maranello

Curtis Jones "piede pesante": saluta Liverpool con un'auto da 1.000 CV

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Hyundai stravolge la Tucson: stile sci-fi e motori ibridi

Aston Martin Valen: come d'incanto

La nuova Hyundai Tucson arriva nel 2027

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:07
Indisponibili e squalificati: tutti i giocatori che non potranno esserci la prima giornata
TOP - John Stones. Il colpo difensivo dell'Inter. Difensore roccioso e con grande capacità nel gioco aereo. Può portare buoni voti per l'affidabilità e il contesto in cui si trova, e di tanto in tanto anche qualche bonus. 
12:59
Dai top alle scommesse: 10 nuovi arrivati su cui puntare per l'asta
12:50
Lazio, si apre un'ipotesi affascinante: Alvaro Morata
12:50
Baresi sulla maglia del Milan per tutta la stagione: ecco la patch "6 per sempre"
12:48
Perin-Palermo, c'è la deadline: la Juventus attende