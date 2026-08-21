Tennis, Jasmine Paolini torna con il coach spagnolo Marc Lopez

Jasmine Paolini ha annunciato attraverso i suoi profili social di aver ripreso la collaborazione con il coach spagnolo Marc Lopez. Insieme avevano lavorato per pochi mesi nel 2025, dopo la fine della collaborazione con Renzo Furlan. Un periodo altalenante, nel quale però Paolini ha ottenuto uno dei traguardi di maggior prestigio della sua carriera, il trionfo in singolare e in doppio, con Sara Errani, agli Internazionali d'Italia. Paolini, attuale n.15 del mondo, non gioca un match ufficiale dallo scorso 8 luglio, quando perse contro l'ucraina Marta Kostyuk nei quarti a Wimbledon, a causa di un infortunio al piede. La sua priorità è presentarsi nella migliore condizione possibile allo US Open, l'ultimo Slam della stagione.