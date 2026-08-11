Strategie

Il buon esempio di Toyota

Il colosso giapponese ha annunciato l'intenzione di allungare la vita dei suoi modelli, senza ricorrere ai restyling

di Tommaso Marcoli
11 Ago 2026 - 14:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Arriva dal Giappone una decisione che dovrebbe scuotere l'industria automobilistica. Perché ad annunciarla è Toyota: il primo e più grande costruttore del Pianeta, con volumi annuali superiori ai 10 milioni di veicoli consegnati. Il gigante ha annunciato che allungherà la vita utile dei suoi modelli (da 7 a 9 anni), tenendoli "al passo con i tempi" attraverso aggiornamenti da remoto.
L'era del software
D'altronde, quella appena iniziata è l'era dei Software Defined Vehicle, ovvero, automobili sempre più connesse e ricche di contenuti digitali. Anzi: costruite attorno alla logica del software, quindi costantemente soggette ad aggiornamenti che ne migliorano le prestazioni, aggiungendo nuovi contenuti (in un solo anno, BYD ne ha rilasciati più di 200). Consapevole di ciò, Toyota intende liberare le risorse pianificate attorno ai restyling, per destinarle allo sviluppo di sistemi ibridi ed elettrici più avanzati.
Guadagno e risparmio
Indirettamente, la strategia di Toyota include una logica di sostenibilità inattaccabile: allungare la vita di un modello, significa rimandarne la sostituzione. In questo modo, a "guadagnarci" è anche l'automobilista stesso che, grazie all'uso degli aggiornamenti Over The Air, può avere a disposizione nuove funzionalità senza cambiare l'auto. Il buon esempio di Toyota dovrebbe far riflettere gli altri costruttori: non è importante come si scrive un report di sostenibilità, ma quanto le scelte industriali lo dimostrano nei fatti. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
toyota
restyling

Ultimi video

01:32
Denza Z9GT

Denza Z9GT

01:33
Formula E, nel weekend si corre a Londra

Formula E, nel weekend si corre a Londra

04:06
Aston Martin Vantage S

Aston Martin Vantage S

01:50
Rolls Royce a Goodwood

Rolls Royce a Goodwood

02:24
Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

01:53
L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

02:04
Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

02:34
La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

01:44
KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

02:08
Come una galleria d'arte: BMW Art Car Collection

Come una galleria d'arte: BMW Art Car Collection

02:32
Il fascino di Deepal S05 e S07, i nuovi suv di Changan

Il fascino di Deepal S05 e S07, i nuovi suv di Changan

01:18
MotoGp in Gran Bretagna

MotoGp in Gran Bretagna

25:35
Puntata Summer Edition dell' 8 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition dell' 8 agosto #DriveUp

01:57
La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

03:05
La prova di Skoda Elroq RS

La prova di Skoda Elroq RS

01:32
Denza Z9GT

Denza Z9GT

I più visti di Drive Up

I bulloni di una Pagani costano più di una Porsche

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Pagani The Drive

Pagani The Drive

Una Porsche 911 per l'Australia

Le auto cinesi superano quelle italiane...in Italia

Generazione camper: perché tutti ne vogliono uno

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:00
Super Italia nei 100 rana uomini: Martinenghi oro e Cerasuolo bronzo. Ceccon ai piedi del podio nei 50 farfalla
18:58
Supercoppa Europea, Luis Enrique: "Obiettivi ambiziosi, dobbiamo mostrare il nostro livello"
18:57
Sara Curtis nella storia, è bronzo europeo nei 100 stile: "Sono felicissima, ma l'argento..."
18:47
Nuoto, Europei: Ceccon quarto nei 50 farfalla, oro al russo Kornev
18:42
Nuoto, Europei: britannica Shanahan oro nei 200 dorso