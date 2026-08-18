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La Toyota GR GT è già un successo: tutto esaurito negli USA

Per il mercato americano sono previste tra le 200 e le 250 unità, la domanda ha superato l'offerta

di Redazione Drive Up
18 Ago 2026 - 15:05
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© Ufficio Stampa

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L'arrivo di una supercar Toyota ha infiammato gli entusiasmi di molti appassionati. Il marchio giapponese, primo costruttore di automobili al mondo, ha preparato "il terreno" all'arrivo della GR GT con una serie di chicche che sono già delle instant classicGR YarisGR Corolla e GR 86 si sono presentate come le prime di una nuova generazione: Le Gazoo Racing.
Super sportiva
Un progetto nato su espressa volontà del Chairman Akio Toyoda: pilota rally e imprenditore. Oppositore dell'elettrico (inteso come imposizione) e convinto che un'automobile, per emozionare, debba avere un motore a combustione. La GR GT è il manifesto di un uomo appassionato di guida e prestazioni, intenzionato a dare una nuova direzione a un marchio che fa rima con "ibrido". Il mercato sembra dargli ragione: tutte le unità destinate agli USA sono già state assegnate.
Un nuovo motore
Toyota ha fatto le cose davvero in grande, non limitandosi a utilizzare qualcosa di "pronto in tavola" con solo qualche ingrediente in più. La GR GT è un'automobile senza corrispettivi nella gamma del produttore giapponese: tutto è stato sviluppato e progettato per essere la massima espressione di potenza, velocità e controllo. Sotto il cofano ci sarà un inedito motore 4.0 litri V8 ibrido, capace di erogare 640 CV di potenza. Il prezzo di listino dovrebbe essere compreso tra 210/220 mila euro. Una Toyota che non vi farà risparmiare.

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