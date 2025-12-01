"Oggi ho guidato un camion" e Prost perse il posto in Ferrari

È il 1991, a Maranello l’aria è pesante e la tensione è al limite. Qualcosa sta per spezzarsi. Alain Prost, il "Professore", era arrivato l'anno prima per riportare un titolo che mancava da un decennio, sfiorando l'impresa. Ma la stagione '91 è un incubo tecnico. La dirigenza è nel caos (il DS Cesare Fiorio è stato licenziato a maggio) e la nuova monoposto, la Ferrari 643, è bellissima ma fragile e lenta rispetto alle dominanti McLaren e Williams. Prost è esasperato: critica pubblicamente la squadra da mesi, logorando il rapporto con i vertici Fiat. La polveriera è pronta, manca solo la scintilla.