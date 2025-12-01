Sergio Ramos e quel "no" dell'Inter che fece male

Sergio Ramos sta vivendo un finale di carriera in Messico al Monterrey, tuttavia la strada sarebbe potuta essere diversa. Il difensore spagnolo sarebbe pronto a lasciare il Centro America per tornare in Europa, ma qualche anno fa il fuoriclasse iberico ricevette un "no" importante. Come riportato da Fabrizio Romano Sergio Ramos sarebbe stato proposto all'Inter prima del suo ritorno al Siviglia, tuttavia i nerazzurri non furono particolarmente entusiasti e per questo l'operazione non decollò.