Sergio Ramos e quel "no" dell'Inter che fece male

01 Dic 2025 - 13:08
Sergio Ramos sta vivendo un finale di carriera in Messico al Monterrey, tuttavia la strada sarebbe potuta essere diversa. Il difensore spagnolo sarebbe pronto a lasciare il Centro America per tornare in Europa, ma qualche anno fa il fuoriclasse iberico ricevette un "no" importante. Come riportato da Fabrizio Romano Sergio Ramos sarebbe stato proposto all'Inter prima del suo ritorno al Siviglia, tuttavia i nerazzurri non furono particolarmente entusiasti e per questo l'operazione non decollò.

13:08
Sergio Ramos e quel "no" dell'Inter che fece male
12:03
Manchester United, il Napoli continua a osservare Mainoo
11:16
La Juventus punta al rinnovo di McKennie, ma c'è il rischio di un addio a parametro zero
10:28
Torino, Baroni a rischio: col Milan è decisiva per il suo futuro
09:12
Juventus, Mourinho vuole Kostic al Benfica