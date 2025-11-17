Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Motorsport

Tutte le vittorie di Ferrari nel 2025

Le Rosse trionfano in ogni categoria fuori dalla Formula 1, costruendo una delle stagioni più ricche di successi degli ultimi anni

di Redazione Drive Up
17 Nov 2025 - 16:35
© Getty Images

© Getty Images

Ferrari non ha mai nascosto la sua ambizione di essere riferimento assoluto nel motorsport globale. Nel 2025 questa ambizione è diventata sostanza, trasformandosi in una stagione quasi perfetta in tutte le serie in cui il Cavallino corre al di fuori della Formula 1. Dalle battaglie infinite del FIA World Endurance Championship ai duelli serrati del GT World Challenge, fino alle piste strette e ruggenti di Macao, la 499P e la 296 GT3 hanno segnato un anno che a Maranello sarà ricordato.

Tutte le vittorie di Ferrari nel 2025. Dal WEC alla Fia GT

1 di 5
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Campioni del mondo
Il cuore pulsante di queste soddisfazioni è stato il WEC, dove la Ferrari 499P ha confermato la maturità di un progetto capace di unire potenza, affidabilità e sensibilità di guida. Sotto la guida di Antonello Coletta, la stagione ha preso slancio con la vittoria alla 6 Ore di Imola, proseguita poi con un capolavoro tattico e tecnico alla 6 Ore di Spa, chiusa addirittura con una doppietta davanti al pubblico belga. Il momento simbolo, però, è arrivato a giugno, quando la 499P numero 83 ha riportato a Maranello la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans. Il titolo Costruttori e quello Piloti, conquistato dall’equipaggio Pier Guidi, Calado e Giovinazzi in Bahrain sono state le naturali conseguenze di una superiorità costruita con metodo e visione.
Bene anche nel GT
Ma il 2025 ha dimostrato anche come il programma GT di Ferrari sia tornato a essere un pilastro del motorsport mondiale. La 296 GT3 ha raccolto successi su tre continenti, imponendosi con costanza. Nel GT World Challenge Europe Sprint Cup l’esordio di Rovera e Abril è iniziato subito con una vittoria lucida e autorevole, segno di un’auto capace di adattarsi rapidamente a piste e condizioni diverse. Dall’altra parte del mondo, in Australia, la 296 ha messo il timbro su un weekend perfetto, con una doppia affermazione che ha confermato la competitività del progetto anche lontano dalle scene europee.
La prima volta
In Italia, il Campionato GT ha visto la Ferrari imporsi a Vallelunga, mentre in Asia si è consumato uno dei momenti più spettacolari dell’anno: Antonio Fuoco che domina a Macao, prima con la Super Pole, poi con la Qualification Race e infine con la vittoria nella Main Race e Ferrari diventa campione della FIA GT World Cup per la prima volta. 

ferrari
wec
ferrari wec
la ferrari ha vinto il mondiale costruttori del wec
finale wec
fia gt
fia gt championship
ferrari campione
ferrari campione del mondo

Ultimi video

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

03:01
Ferrari, la pole del sabato

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

00:26
Antonio Fuoco intervista

La Ferrari vince la Fia GT World Cup - INTERVISTA A FUOCO

26:06
Puntata del 15 novembre #DriveUp

Puntata del 15 novembre #DriveUp

02:19
Gare da Film: La corsa più pazza d'America

Gare da Film: La corsa più pazza d'America

02:42
Ringo's Garage: Sons of Cobra

Ringo's Garage: Sons of Cobra

02:16
Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

03:30
Audi A6 Avant e-hybrid

Audi A6 Avant e-hybrid

03:46
Alpine A290

Alpine A290

02:42
I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

04:06
Maserati MCPura

Maserati MCPura

03:09
Pirelli TheCal2026 Unveiling

Pirelli, svelato il Calendario 2026

15:23
Calendario Pirelli

Calendario Pirelli 2026

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

I più visti di Drive Up

Presentato il calendario Pirelli 2026: ci sono Luisa Ranieri e Irina Shayk

Le auto più costose disponibili online in Italia

Questa Porsche 911 Targa è rimasta per 31 anni sotto un pino

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

La Lancia Delta Integrale cabrio di Gianni Agnelli: icona anni '90

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:51
La Lazio torna a volare: presentata la nuova aquila
16:42
Roma: per Pisilli c'è anche il Bologna, ipotesi scambio con Fabbian
16:35
Tutte le vittorie di Ferrari nel 2025
16:34
Brignone, corsa contro il tempo per le Olimpiadi. Ma la FISI frena: "Non c'è una data per il ritorno sugli scii"
16:34
Tutte le vittorie di Ferrari nel 2025. Dal WEC alla Fia GT