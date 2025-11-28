Logo SportMediaset

Ufficiale: la Germania chiede di cambiare le regole sul 2035

Il Cancelliere Merz sarebbe pronto a scrivere a Ursula Von Der Leyen per chiederle modifiche sostanziali al progetto della transizione energetica

di Redazione Drive Up
28 Nov 2025 - 14:01
© Getty Images

© Getty Images

La Germania gioca a carte scoperte. Dopo mesi di iniziative più o meno velate, il Cancelliere tedesco Merz sembra voler assumersi un ruolo e una responsabilità decisiva scrivendo in una lettera - da recapitare a Ursula Von der Leyen - che il suo Paese è contrario al bando dei motori termici per il 2035. Una presa di posizione che, visto chi la assume, potrebbe comportare effetti dirompenti su Bruxelles.
La coalizione è contro
Secondo la Bild, la Coalizione di Governo concorda sul fatto che i motori termici di nuova generazione, le ibride plug-in e le elettriche con range extender dovranno continuare a essere vendute anche dopo il 2035. Il cambio di prospettiva arriva in un momento particolarmente delicato e, invertire la rotta, è considerato necessario per salvaguardare posti di lavoro e mantenere competitiva l'industria tedesca dell'auto. 
Svolta necessaria
"Stiamo dando il segnale giusto", ha dichiarato Merz durante una conferenza stampa a Berlino. Ancora una volta, la Germania - insieme all'Italia - si riconferma capofila del gruppo di Paesi che richiede una revisione del regolamento.  Il vicecancelliere Lars Klingbeil (SPD) ha aggiunto che sono necessarie “più opzioni tecnologiche e maggiore flessibilità”. La Commissione Europea è sotto pressione: le critiche si moltiplicano e il Paese più ricco, popoloso e influente ha messo - finalmente - in chiaro la sua posizione. Una nuova proposta da parte di Bruxelles è attesa per il 10 dicembre. Confidiamo prevalga il buon senso. 

germania
bando motori 2035
2035
stop motori termici 2035
friedrich merz
merz
europa
commissione europea
ursula von der leyen
la germania contro il 2035

