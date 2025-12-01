Logo SportMediaset

Napoli, avviati i contatti per Mainoo: Manna vuole chiudere in fretta

Il centrocampista del Manchester United è il prescelto per rinforzare il reparto. Due le alternative 

di Redazione
01 Dic 2025 - 13:08

Dopo la vittoria contro la Roma, per il Napoli è tempo di concentrarsi anche sul mercato. Con gli infortuni di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, ai quali si è aggiunto nei giorni scorsi Billy Gilmour, il centrocampo sarà il reparto che più dovrà essere rinforzato a gennaio. 

Il prescelto da Giovanni Manna è Kobbie Mainoo. Dopo l'interessamento della scorsa estate, il direttore sportivo del Napoli dovrebbe tornare all'assalto per il talento del Manchester United nella sessione invernale. Come riportato da Il Mattino, i Red Devils cederebbero il classe 2005 in prestito, una formula apprezzata anche dai partenopei. Secondo le ultime indiscrezioni, il club avrebbe già avviato i contatti con l'entourage dell'inglese: l'obiettivo è chiudere la trattativa nel minor tempo possibile per consegnare ad Antonio Conte un rinforzo più che mai necessario in mezzo al campo. 

In questa prima parte di stagione Mainoo ha trovato pochissimo spazio, raccogliendo appena 261 minuti nelle 10 presenze tra Premier League e Coppa di Lega. Lo stesso tecnico dei Red Devils sembrerebbe non chiudere le porte a una sua eventuale partenza: "Il club viene prima di tutto, è la priorità numero uno. Dobbiamo pensare alla squadra. Dopodiché, tutto può succedere", aveva dichiarato Ruben Amorim a proposito dello scarso minutaggio di Mainoo. A Napoli, invece, Kobbie troverebbe una situazione totalmente opposta visto che le sue caratteristiche sono molto apprezzate da Conte. 

Se l'affare non dovesse andare in porto, il Napoli valuterebbe Soungoutou Magassa del West Ham e Johan Manzambi del Friburgo. Sullo sfondo rimangono Goretzka (Bayern Monaco) ed Ederson (Atalanta). Al momento, però, questi ultimi due nomi sono solo delle suggestioni. 

Il Napoli è più forte dell'emergenza e torna in vetta col nuovo modulo: Conte si gode super-Neres

