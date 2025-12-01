Napoli, avviati i contatti per Mainoo: Manna vuole chiudere in fretta

In questa prima parte di stagione Mainoo ha trovato pochissimo spazio, raccogliendo appena 261 minuti nelle 10 presenze tra Premier League e Coppa di Lega. Lo stesso tecnico dei Red Devils sembrerebbe non chiudere le porte a una sua eventuale partenza: "Il club viene prima di tutto, è la priorità numero uno. Dobbiamo pensare alla squadra. Dopodiché, tutto può succedere", aveva dichiarato Ruben Amorim a proposito dello scarso minutaggio di Mainoo. A Napoli, invece, Kobbie troverebbe una situazione totalmente opposta visto che le sue caratteristiche sono molto apprezzate da Conte.