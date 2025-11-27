Logo SportMediaset

Leggende

La Ford GT di Paul Walker finisce all'asta

A distanza di oltre dieci anni dalla scomparsa dell’attore, simbolo indelebile della saga Fast & Furious, una delle sue vetture più iconiche è tornata alla ribalta e il suo valore racconta quanto forte sia ancora oggi il legame tra Walker e il mondo dell’automobile

di Redazione Drive Up
27 Nov 2025 - 09:53
Una Ford GT del 2005 appartenuta a Paul Walker ha recentemente attirato l’attenzione del mondo dei collezionisti, superando i 550 mila dollari in un’asta internazionale. E potrebbe salire ancora, considerando che mancano ancora dei giorni alla chiusura delle offerte. Il dato è impressionante, ma comprensibile: non si tratta soltanto di una supercar in condizioni perfette, bensì di un’auto legata a una figura diventata leggendaria per intere generazioni di appassionati.

La Ford GT di Paul Walker si può acquistare all'asta

Pensata per le corse
Sotto il cofano pulsa un V8 da 5,4 litri sovralimentato da 550 cavalli, abbinato a un cambio manuale a sei marce, una configurazione che rende la Ford GT una delle interpretazioni più pure della supercar americana moderna. A rendere questo esemplare ancora più raro contribuisce la livrea Mark IV Red senza strisce bianche, una combinazione prodotta in pochissimi esemplari. Gli interni in pelle scura, il sistema audio McIntosh e alcuni interventi meccanici mirati raccontano di un’auto vissuta con rispetto, ma senza l’ossessione da museo. Un’impostazione perfettamente coerente con il modo in cui Paul Walker concepiva le automobili: oggetti da usare, non solo da contemplare.
Una storia a sé
Oggi questa Ford GT non vale solo per ciò che è, ma per ciò che rappresenta. È un’icona tecnica, certo, ma anche un simbolo emotivo, un ponte tra cinema, passione e petrolio. Chi la acquisterà porterà a casa qualcosa che va oltre i cavalli e la rarità. Un pezzo di storia recente dell’automobile e un frammento dell’eredità di un attore e di un uomo che le auto le amava davvero.

