La Ford GT di Paul Walker finisce all'asta

Pensata per le corse

Sotto il cofano pulsa un V8 da 5,4 litri sovralimentato da 550 cavalli, abbinato a un cambio manuale a sei marce, una configurazione che rende la Ford GT una delle interpretazioni più pure della supercar americana moderna. A rendere questo esemplare ancora più raro contribuisce la livrea Mark IV Red senza strisce bianche, una combinazione prodotta in pochissimi esemplari. Gli interni in pelle scura, il sistema audio McIntosh e alcuni interventi meccanici mirati raccontano di un’auto vissuta con rispetto, ma senza l’ossessione da museo. Un’impostazione perfettamente coerente con il modo in cui Paul Walker concepiva le automobili: oggetti da usare, non solo da contemplare.

Una storia a sé

Oggi questa Ford GT non vale solo per ciò che è, ma per ciò che rappresenta. È un’icona tecnica, certo, ma anche un simbolo emotivo, un ponte tra cinema, passione e petrolio. Chi la acquisterà porterà a casa qualcosa che va oltre i cavalli e la rarità. Un pezzo di storia recente dell’automobile e un frammento dell’eredità di un attore e di un uomo che le auto le amava davvero.