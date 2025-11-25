Logo SportMediaset

Personaggi

La nuova Bugatti da 5 milioni di Luka Doncic fa impazzire Snoop Dogg

La stella dei Los Angeles Lakers si è regalato la Mistral, la roadster più veloce del mondo, facendo "ingelosire" il rapper americano

di Redazione Drive Up
25 Nov 2025 - 09:12
© Foto da web

© Foto da web

Il rapporto tra atleti ed automobili ultra esclusive è sempre stato uno tra i più prolifici a curiosi. Non è una novità che alcuni tra i professionisti più conosciuti, apprezzati e - soprattutto - pagati del mondo approfittino del loro status per costruirsi un garage da sogno. Come nel caso della stella dei Los Angeles Lakers Luka Doncic, la cui passione non è certo un segreto e che di recente ha messo a segno un bel colpo: la Bugatti Mistral W16.

Luka Doncic ha una nuova Bugatti da 5 milioni che piace molto a Snoop Dogg

1 di 14
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

"Ho lasciato le chiavi a casa"
Gira in rete un simpatico siparietto tra Doncic, la sua Bugatti e Snoop Dogg. Il rapper più dissacrante del panorama USA si è particolarmente divertito alla vista della Mistral. Nel video, infatti, lo si sente ripetere "ho lasciato le chiavi a casa" mentre si avvicina entusiasta e saltellante alla roadster più veloce del mondo. Doncic sta al gioco e gli risponde dicendo che "adesso sei diventato Batman". Non che il rapper non se lo possa permettere - Snoop è uno degli artisti Hip-Hop più ricchi del mondo - ma evidentemente un'auto di questo tipo non asseconda troppo lo stile del personaggio. Oppure, molto più semplicemente, essendo un'edizione limitata in sole 99 unità, il cantante non ha fatto in tempo a prenotarne una.
Collezione notevole
La Mistral è stata l'ultima Bugatti ad essere costruita con il poderoso motore 8.0 litri W16. In questa specifica configurazione capace di erogare una potenza complessiva di 1.600 CV. La velocità massima raggiunta - in un test in Germania - è stata superiore ai 450 km/h. Un'auto fenomenale che non è da sola nella collezione di Doncic. Il giocatore sloveno è proprietario anche di una Brabus Rocket, di una Chevy Camaro del 1969 personalizzata, di una rimac Nevera e di un Hellfire Truck. Un pick-up "a prova di apocalisse". 

bugatti
luka doncic
doncic
snoop dogg
snoop dog
lakers
los angeles lakers
doncic e snoop dogg
bugatti mistral
luka doncic bugatti
auto doncic
bugatti doncic

