La nuova Bugatti da 5 milioni di Luka Doncic fa impazzire Snoop Dogg

"Ho lasciato le chiavi a casa"

Gira in rete un simpatico siparietto tra Doncic, la sua Bugatti e Snoop Dogg. Il rapper più dissacrante del panorama USA si è particolarmente divertito alla vista della Mistral. Nel video, infatti, lo si sente ripetere "ho lasciato le chiavi a casa" mentre si avvicina entusiasta e saltellante alla roadster più veloce del mondo. Doncic sta al gioco e gli risponde dicendo che "adesso sei diventato Batman". Non che il rapper non se lo possa permettere - Snoop è uno degli artisti Hip-Hop più ricchi del mondo - ma evidentemente un'auto di questo tipo non asseconda troppo lo stile del personaggio. Oppure, molto più semplicemente, essendo un'edizione limitata in sole 99 unità, il cantante non ha fatto in tempo a prenotarne una.

Collezione notevole

La Mistral è stata l'ultima Bugatti ad essere costruita con il poderoso motore 8.0 litri W16. In questa specifica configurazione capace di erogare una potenza complessiva di 1.600 CV. La velocità massima raggiunta - in un test in Germania - è stata superiore ai 450 km/h. Un'auto fenomenale che non è da sola nella collezione di Doncic. Il giocatore sloveno è proprietario anche di una Brabus Rocket, di una Chevy Camaro del 1969 personalizzata, di una rimac Nevera e di un Hellfire Truck. Un pick-up "a prova di apocalisse".