Le cause sono molteplici e intrecciate. In primo luogo i costi: assicurazioni sempre più care, carburante che non è più alla portata di una qualsiasi paghetta e manutenzioni diventate economicamente impegnative. A questo si aggiunge un traffico urbano molto più denso e pericoloso rispetto a vent’anni fa, con una percezione del rischio, anche da parte delle famiglie, molto più elevata. Lo scooter non è più visto come un innocuo strumento di autonomia, ma come un possibile problema da gestire.

L'elettrico va di moda

Nel frattempo, sono cambiate anche le alternative. Il ruolo che un tempo ricopriva il cinquantino è stato in parte assorbito dai monopattini elettrici, diventati negli ultimi anni il primo mezzo di mobilità individuale per i più giovani. Ma anche questi stanno vivendo una fase di contrazione, complice l’introduzione di obblighi assicurativi e di sicurezza che ne hanno ridotto l’appeal. Accanto ai monopattini si sono affermate le biciclette elettriche e le microcar, che rispondono meglio alle esigenze di una generazione cresciuta con un diverso rapporto con la strada e con il rischio.

Il tuning è un ricordo

Così sono spariti i simboli di un’epoca, insieme a un immaginario fatto di motori rumorosi, marmitte elaborate, giubbotti troppo leggeri d’inverno e amicizie consumate tra un pieno e l’altro. Non è solo il mercato a essersi ristretto, è un intero stile di vita ad aver cambiato direzione. Forse è stato un passaggio inevitabile, figlio dei tempi e delle trasformazioni tecnologiche. Ma per chi quegli anni li ha vissuti, il ronzio di un due tempi resta una colonna sonora indelebile. E il cinquantino, anche se non si vende più, continua a correre nella memoria.