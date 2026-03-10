Novità

La prima station wagon di Dacia è realtà

Si chiama Striker, arriverà a giugno e costerà meno di 25 mila euro

Redazione Drive Up
10 Mar 2026
Dacia non smette di sorprendere, perché vuole continuare a crescere. Dopo l'ingresso di Bigster, il marchio rumeno sceglie di introdurre un modello in un segmento lasciato ormai vuoto dalla maggior parte dei costruttori. Una station wagon, una di quelle familiari come non se ne vedono quasi più ma che continuano comunque ad avere un certo seguito e interesse.

Dacia Striker: la prima wagon del marchio

Solida e robusta
L'aspetto richiama i canoni stilistici di Dacia. Robustezza, solidità, semplicità applicate su di una carrozzeria che si sviluppa più in lunghezza che in altezza. Sebbene la luce da terra sia più da crossover che da familiare. Il disegno della carrozzeria ricorda quello della Bigster per gli elementi che lo compongono, come la sagoma dei fari anteriori a forma di "T". Con 4,62 metri in totale, si tratta della Dacia più grande mai prodotta. 
Costerà poco
Per quanta riguarda le motorizzazioni, l'offerta ricalcherà il resto della gamma con soluzioni benzina, ibride e GPL. Difficile poterlo anticipare con certezza, ma è probabile che anche Striker offra un doppio schema trazione anteriore e posteriore (così come cambio manuale e automatico). Le potenze dovrebbero essere comprese tra i 140 e i 155 CV per le full hybrid. Per quanta riguarda i prezzi, il listino non è stato comunicato ma la promessa di Dacia è di non superare i 25 mila euro

