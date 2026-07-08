Motorsport

Gp di Monza: svelato a Milano il poster per l'edizione 2026

Il circuito lombardo ospiterà la 97esima edizione del Gran Premio di Formula 1

di Tommaso Marcoli
08 Lug 2026 - 12:07
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© Ufficio Stampa

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La Scala di Milano è stata scelta come cornice per inaugurare il poster e le iniziative culturali legate al Gran Premio d'Italia 2026. Il 97esimo, da sempre ospitato all'Autodromo di Monza: "Tempio della Velocità" e custode di ricordi indelebili nella memoria collettiva di un popolo appassionato di corse e motori. La cerimonia è stata presieduta e organizzata da Geronimo La Russa: Presidente ACI.
Manifesto di velocità
Il poster di quest'anno è un inno alla velocità e un tributo al passato, al presente e all'auspicabile futuro del Gran Premio di Formula 1 in terra lombarda. "Guardando questa immagine, il pensiero va certamente ai massimi rappresentanti del futurismo e all'esaltazione dell'auto, dei motori e dell'ebbrezza e dell'energia che riescono a sprigionare e trasmettere", ha dichiarato La Russa. "Per realizzare il poster, mi sono ispirato ai futuristi storici, i primi a lavorare nella raffigurazione dell'auto", le parole Marco Lodola, autore dell'opera.
Orgoglio italiano
Il Gran Premio d'Italia è un appuntamento solenne per il Paese, capace di richiamare l'attenzione e riaccendere l'entusiasmo di migliaia di persone. L'edizione 2026 è già un successo in termini di pubblico: la gara della domenica è sold-out e ACI ha deciso di allestire una tribuna temporanea per altri 200 spettatori. In totale, l'organizzazione si aspetta più di 300 mila arrivi durante l'intero fine settimana. I tifosi italiani, considerando l'ottimo momento di Kimi Antonelli e le incoraggianti prestazioni della Ferrari, possono sognare un podio tricolore.

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