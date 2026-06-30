Stranezze

Scopre una Porsche 911 in fondo al fiume Arno

Una 993 è rimasta per quattro anni sotto l'acqua, prima di essere recuperata e restaurata

di Redazione Drive Up
30 Giu 2026 - 10:51
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L'idea di trovare un'automobile sportiva nascosta, abbandonata, dimenticata in un garage, fienile o autorimessa, stimola la fantasia di molti appassionati. Alcuni di essi, s'improvvisano esploratori, arrivando a farne una vera e propria professione: della serie "cacciatori" di supercar. Ancora meglio (perché non richiede né organizzazione né sforzo) è trovarne una per puro caso.

La Porsche 911 rimasta per anni sotto il fiume Arno

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Sotto il fiume
Quanto successo in Toscana qualche anno fa, ha davvero dell'incredibile. Nel 2014, il proprietario di una Porsche 911 (serie 993) s'imbatte in una pioggia torrenziale. L'asfalto inzuppato tradisce la stabilità della sportiva, priva di qualsiasi aiuto elettronico alla guida, che perde il controllo e finisce dentro il fiume Bisenzio. L'uomo si salva ma la piena di acqua, fango e detriti è inarrestabile e travolge completamente la Porsche. Rimarrà sott'acqua per oltre quattro anni.
Salvata
L'operazione di "salvataggio" inizia nel giugno 2018. La Porsche 911 semi-emersa attira l'attenzione di un passante che decide di rintracciare il legittimo proprietario - che la considerava ormai persa - per chiedere di acquistarla. L'affare va a buon fine, l'auto è recuperata (in condizioni disastrose) con l'obiettivo di trasformarla in un tributo alla leggendaria 993 RS Clubsport. Il restauro è complicato e dura cinque anni. L'auto - di colore Limonegelb - è ora perfettamente funzionante e può circolare per strada.

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