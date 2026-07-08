Portogallo, ufficiale l'addio del ct Martinez: "Grazie per aver rispettato il Paese e il calcio"

08 Lug 2026 - 11:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, "la Federazione Portoghese di Calcio comunica che questo mercoledì si è ufficialmente concluso il rapporto contrattuale con il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Martinez, e il relativo staff. La Federazione ringrazia Roberto Martinez e il suo staff tecnico per la professionalità e la dedizione dimostrate negli ultimi tre anni e mezzo, un periodo caratterizzato dalla conquista della Nations League nel 2025, ma anche per la dedizione, la professionalità e l’impegno con cui ha abbracciato il progetto e per il modo in cui ha sempre rispettato il Paese e il calcio portoghese". 

Infine, viene specificato che "il presidente della Federazione Portoghese di Calcio sta già lavorando all’assunzione del futuro commissario tecnico della Nazionale, con l’obiettivo di continuare a promuovere l’ambizione e la cultura della vittoria che devono sempre guidare il Portogallo in tutte le competizioni a cui partecipa".

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:49
MotoGP, Marc Marquez: "Ad Assen sapevamo che avremmo sofferto, in Germania sarà diverso"
12:43
La Cina e i dubbi sull'auto elettrica: esportarla conviene
12:37
Addio a Luigi Colombo, storico giornalista sportivo e inventore della telecronaca a due voci
12:36
Inchiesta curve, anche il padre di Ferdico pronto a collaborare con la Dda
12:35
Cairo: "Nessuna offerta per il Torino, solo soggetti interessati"