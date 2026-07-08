Portogallo, ufficiale l'addio del ct Martinez: "Grazie per aver rispettato il Paese e il calcio"

Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, "la Federazione Portoghese di Calcio comunica che questo mercoledì si è ufficialmente concluso il rapporto contrattuale con il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Martinez, e il relativo staff. La Federazione ringrazia Roberto Martinez e il suo staff tecnico per la professionalità e la dedizione dimostrate negli ultimi tre anni e mezzo, un periodo caratterizzato dalla conquista della Nations League nel 2025, ma anche per la dedizione, la professionalità e l’impegno con cui ha abbracciato il progetto e per il modo in cui ha sempre rispettato il Paese e il calcio portoghese".