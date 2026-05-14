Sinner show a Roma: scalza Djokovic e si prende l'ennesimo record. Poi il pensiero per Darderi

14 Mag 2026 - 16:09
videovideo

Grazie al successo su Andrey Rublev, Jannik Sinner ha centrato l'ennesimo record. Il campione azzurro infatti, ha vinto 32esima partita di fila in un Masters 1000: scalzato Novak Djokovic, fermatosi a quota 31 grazie alla striscia inaugurata a Indian Wells 2011. Scontata la felicità dell'altoatesino che può godersi la seconda semifinale agli Internazionali: prima di lui ci era riuscito un solo italiano, ossia Adriano Panatta. 

"Sono contento del mio record, ma in ogni torneo io cerco di andare il più lontano possibile e giocare giorno per giorno - l'analisi di Sinner a fine partita -. Oggi le condizioni non erano semplici, ho iniziato bene mentre lui sbagliava. Poi le cose si sono complicate, ma sono super contento di essere in semifinale". Poi il pensiero a Luciano Darderi: "Il movimento italiano è la cosa più importante, sono molto contento per Luciano che sta facendo un torneo incredibile. Ha dato tanto fisicamente anche lui, vediamo come starà domani. Più italiani siamo, soprattutto a Roma, meglio è. Cerchiamo di dare sempre del nostro meglio".

 

Leggi anche
Luciano Darderi

Chi è Luciano Darderi, il nuovo "Gaucho" azzurro tornato in Italia a 10 anni e con in testa la sua nonna

Ultimi video

01:27
MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

01:22
MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

00:39
DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

01:33
MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

01:27
Tra padel e leggende

Tra padel e leggende

01:36
La favola di Pellegrino

La favola di Pellegrino

00:37
MCH FRECCE TRICOLORI ROMA MCH

Frecce tricolare, spettacolo sul Foro Italico

01:27
MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

DICH PELLEGRINO DOPO VITTORIA VS TIAFOE DICH

Pellegrino: "Con Sinner voglio godermi il più possibile l'atmosfera dando il massimo"

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Sinner
16:09
Sinner show a Roma: scalza Djokovic e si prende l'ennesimo record. Poi il pensiero per Darderi
Pecco Bagnaia
15:56
MotoGp: Bagnaia, pronti per altra battaglia con Aprilia, spero Marquez torni presto
15:46
Le Mans promosso in Ligue1, fa festa anche Novak Djokovic: ecco perché
Sinner
15:06
Internazionali; Sinner: "Contento per il record, bene due italiani in semifinale"
14:21
Internazionali: record storico, superati per la prima volta 400mila spettatori paganti