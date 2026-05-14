Sinner show a Roma: scalza Djokovic e si prende l'ennesimo record. Poi il pensiero per Darderi
Grazie al successo su Andrey Rublev, Jannik Sinner ha centrato l'ennesimo record. Il campione azzurro infatti, ha vinto 32esima partita di fila in un Masters 1000: scalzato Novak Djokovic, fermatosi a quota 31 grazie alla striscia inaugurata a Indian Wells 2011. Scontata la felicità dell'altoatesino che può godersi la seconda semifinale agli Internazionali: prima di lui ci era riuscito un solo italiano, ossia Adriano Panatta.
"Sono contento del mio record, ma in ogni torneo io cerco di andare il più lontano possibile e giocare giorno per giorno - l'analisi di Sinner a fine partita -. Oggi le condizioni non erano semplici, ho iniziato bene mentre lui sbagliava. Poi le cose si sono complicate, ma sono super contento di essere in semifinale". Poi il pensiero a Luciano Darderi: "Il movimento italiano è la cosa più importante, sono molto contento per Luciano che sta facendo un torneo incredibile. Ha dato tanto fisicamente anche lui, vediamo come starà domani. Più italiani siamo, soprattutto a Roma, meglio è. Cerchiamo di dare sempre del nostro meglio".