Sinner show a Roma: scalza Djokovic e si prende l'ennesimo record. Poi il pensiero per Darderi

"Sono contento del mio record, ma in ogni torneo io cerco di andare il più lontano possibile e giocare giorno per giorno - l'analisi di Sinner a fine partita -. Oggi le condizioni non erano semplici, ho iniziato bene mentre lui sbagliava. Poi le cose si sono complicate, ma sono super contento di essere in semifinale". Poi il pensiero a Luciano Darderi: "Il movimento italiano è la cosa più importante, sono molto contento per Luciano che sta facendo un torneo incredibile. Ha dato tanto fisicamente anche lui, vediamo come starà domani. Più italiani siamo, soprattutto a Roma, meglio è. Cerchiamo di dare sempre del nostro meglio".