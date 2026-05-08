Incidenti Un camion urta una Ferrari F40 LM da 9 milioni

La versione elaborata della F40 nacque due anni dopo la presentazione del modello di "serie". La richiesta fu avanzata da un concessionario francese, con l'obiettivo di omologarla per poterla far correre nella gara più famosa del mondo. Motore potenziato, assetto su misura, elementi alleggeriti, rimozione dei fari a scomparsa: tutto per renderla una vera automobile da corsa, ma pur sempre utilizzabile anche su strada. La velocità massima fu incrementata a 370 km/h. Nel corso dei decenni, le F40 LM hanno trovato differenti proprietari in giro per il mondo. Alcune sono finite negli USA, dove un esemplare di colore argento è stato pesantemente danneggiato dall'urto con un camion. Secondo quanto ricostruito, l'incidente sarebbe avvenuto in California e l'autotrasportatore non si sarebbe fermato. La super sportiva ha subito ingenti danni dal lato passeggero, con la carrozzeria in carbon-kevlar spezzata e i cerchi rovinati. Il restauro costerà circa 500 mila euro