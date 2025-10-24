Negli ultimi anni, l’industria automobilistica cinese ha accelerato il proprio processo di espansione internazionale, passando da una posizione marginale a un ruolo sempre più rilevante nei mercati mondiali. La combinazione di una filiera produttiva altamente integrata, costi di manodopera inferiori, disponibilità di materie prime e forti politiche di sostegno pubblico ha consentito ai costruttori cinesi di proporsi come attori credibili anche al di fuori dei confini nazionali. La loro strategia segue una logica precisa: conquistare prima i mercati emergenti, dove il prezzo rappresenta il principale fattore di scelta, e successivamente affermarsi in quelli sviluppati, dove la concorrenza si gioca soprattutto sulla tecnologia e sull’immagine del marchio. In questo contesto, l’Europa rappresenta un terreno più complesso ma anche più ambito, e tra i Paesi europei l’Italia si distingue come uno dei mercati in cui la penetrazione cinese sta avanzando con maggiore rapidità.

La situazione in Italia

In Italia la presenza dei marchi cinesi è ormai un dato strutturale. Secondo le più recenti analisi di Quintegia e AutoScout24, la quota di mercato dei brand emergenti – per circa il novanta per cento di origine o proprietà cinese – ha raggiunto il 5,8 per cento nel primo trimestre del 2025, salendo al 6,6 per cento nel mese di agosto. In termini concreti, ciò significa che una vettura nuova su sedici immatricolate nel Paese porta oggi un marchio cinese o nasce da piattaforme e componenti prodotti in Cina. I marchi più visibili sono MG, BYD, e Omoda. MG, marchio di proprietà del gruppo SAIC, è attualmente il principale protagonista con oltre 35.000 immatricolazioni tra gennaio e agosto 2025. Il suo successo, come quello degli altri brand cinesi, si spiega con un’offerta costruita intorno a un rapporto qualità-prezzo competitivo, a tempi di consegna rapidi e a un livello di equipaggiamento generalmente superiore rispetto a quello delle concorrenti europee di pari fascia.