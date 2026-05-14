Le Mans promosso in Ligue1, fa festa anche Novak Djokovic: ecco perché

Il Le Mans tornerà a giocare il campionato di Ligue 1 a distanza di 16 anni dall'ultima partecipazione e a festeggiare questo traguardo c'è anche nientemeno che Novak Djokovic.



ll campione serbo fa parte del gruppo di investitori del club e ha voluto mandare un messaggio alla squadra e ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club. Emozionato e sorridente, Nole ha celebrato il ritorno dei giallorossi in massima serie: "Cari amici del Le Mans, congratulazioni a tutto lo staffi, ai giocaotir, all'organizzazione e ai tifosi. Meritate pienamente il successo di questa stagione", le parole dell'ex numero uno del mondo. "Siete riusciti a conquistare ciò che volevate ed è qualcosa di magnifico. Adesso godetevi i festeggiamenti, perché è un momento davvero speciale per tutti voi. Allez Le Mans!".



