Le Mans promosso in Ligue1, fa festa anche Novak Djokovic: ecco perché

Novak Djokovic fa parte del gruppo di investitori del club, che torna nella massima serie dopo 16 anni

14 Mag 2026 - 15:46
© Getty Images

© Getty Images

Come mai Nole?

Il Le Mans tornerà a giocare il campionato di Ligue 1 a distanza di 16 anni dall'ultima partecipazione e a festeggiare questo traguardo c'è anche nientemeno che Novak Djokovic.

 ll campione serbo fa parte del gruppo di investitori del club e ha voluto mandare un messaggio alla squadra e ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club. Emozionato e sorridente, Nole ha celebrato il ritorno dei giallorossi in massima serie: "Cari amici del Le Mans, congratulazioni a tutto lo staffi, ai giocaotir, all'organizzazione e ai tifosi. Meritate pienamente il successo di questa stagione", le parole dell'ex numero uno del mondo. "Siete riusciti a conquistare ciò che volevate ed è qualcosa di magnifico. Adesso godetevi i festeggiamenti, perché è un momento davvero speciale per tutti voi. Allez Le Mans!".

La promozione...in differita

 Nell'ultima partita di campionato (il 9 maggio), la formazione giallorossa stava vincendo 2-0 sul campo del Bastia, quando a pochi minuti dalla fine i tifosi corsi hanno iniziato a lanciare bengala e altri oggetti verso il campo. L'arbitro ha sospeso la partita e soltanto nel pomeriggio di mercoledì 13 la commissione disciplinare della ha confermato il risultato maturato sul campo al momento dello stop. Con la vittoria per 2-0 il Le Mans ha chiuso la stagione a quota 62 punti, cinque in meno del Troyes che ha vinto il campionato di Ligue 2 e due in più del Saint-Etienne terzo. Il Saint-Etienne dovrà ora sfidare il Rodez, che si è aggiudicato lo spareggio contro il Red Star, con la vincente che sfiderà la terzultima di Ligue 1 per la promozione nella massima serie.

djokovic
le mans

Ultimi video

01:27
MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

01:22
MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

00:39
DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

01:33
MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

01:27
Tra padel e leggende

Tra padel e leggende

01:36
La favola di Pellegrino

La favola di Pellegrino

00:37
MCH FRECCE TRICOLORI ROMA MCH

Frecce tricolare, spettacolo sul Foro Italico

01:27
MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

DICH PELLEGRINO DOPO VITTORIA VS TIAFOE DICH

Pellegrino: "Con Sinner voglio godermi il più possibile l'atmosfera dando il massimo"

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Sinner
16:09
Sinner show a Roma: scalza Djokovic e si prende l'ennesimo record. Poi il pensiero per Darderi
Pecco Bagnaia
15:56
MotoGp: Bagnaia, pronti per altra battaglia con Aprilia, spero Marquez torni presto
15:46
Le Mans promosso in Ligue1, fa festa anche Novak Djokovic: ecco perché
Sinner
15:06
Internazionali; Sinner: "Contento per il record, bene due italiani in semifinale"
14:21
Internazionali: record storico, superati per la prima volta 400mila spettatori paganti