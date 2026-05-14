Le Mans promosso in Ligue1, fa festa anche Novak Djokovic: ecco perché
Novak Djokovic fa parte del gruppo di investitori del club, che torna nella massima serie dopo 16 anni
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Come mai Nole?
Il Le Mans tornerà a giocare il campionato di Ligue 1 a distanza di 16 anni dall'ultima partecipazione e a festeggiare questo traguardo c'è anche nientemeno che Novak Djokovic.
ll campione serbo fa parte del gruppo di investitori del club e ha voluto mandare un messaggio alla squadra e ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club. Emozionato e sorridente, Nole ha celebrato il ritorno dei giallorossi in massima serie: "Cari amici del Le Mans, congratulazioni a tutto lo staffi, ai giocaotir, all'organizzazione e ai tifosi. Meritate pienamente il successo di questa stagione", le parole dell'ex numero uno del mondo. "Siete riusciti a conquistare ciò che volevate ed è qualcosa di magnifico. Adesso godetevi i festeggiamenti, perché è un momento davvero speciale per tutti voi. Allez Le Mans!".
La promozione...in differita
Nell'ultima partita di campionato (il 9 maggio), la formazione giallorossa stava vincendo 2-0 sul campo del Bastia, quando a pochi minuti dalla fine i tifosi corsi hanno iniziato a lanciare bengala e altri oggetti verso il campo. L'arbitro ha sospeso la partita e soltanto nel pomeriggio di mercoledì 13 la commissione disciplinare della ha confermato il risultato maturato sul campo al momento dello stop. Con la vittoria per 2-0 il Le Mans ha chiuso la stagione a quota 62 punti, cinque in meno del Troyes che ha vinto il campionato di Ligue 2 e due in più del Saint-Etienne terzo. Il Saint-Etienne dovrà ora sfidare il Rodez, che si è aggiudicato lo spareggio contro il Red Star, con la vincente che sfiderà la terzultima di Ligue 1 per la promozione nella massima serie.