Max Verstappen guida una Ford di 100 anni fa

Un salto indietro nel tempo

Quei diavoli della comunicazione hanno organizzato l'ennesima sfida impensabile. Max Verstappen - il Pilota più talentuoso della sua generazione - e Arvid Lindblad - giovane emergente di Visa Cash App Racing Bulls - si sono affrontati in una serie di sfide a bordo di 100 anni di storia dell'automobile. Classici V8, icone del rally, muscle car storiche e macchine di ultima generazione, la dinastia Ford è stata messa alla prova tra prove di accelerazione e di guida.

Cambia tutto

Guidare e controllare auto vecchie di decenni è complicato anche per piloti professionisti e di grande esperienza. La Ford T - del 1924, la più antica dell'Ovale blu - ha ruote in legno, un cambio epicicloidale a 2 velocità e un motore 4 cilindri in linea da 20 CV. All'opposto, l'F-150 Lightning, arrivato esattamente 100 anni dopo, è elettrico, ha 588 CV e raggiunge i 100 km/h in 4,5 secondi. La sfida è un percorso tra l'agonismo (GT40 di Le Mans) e la sportività per il pubblico (Mustang) ripercorrendo la storia di uno dei più grandi marchi dell'automobile attraverso il talento di uno dei più grandi piloti di sempre.