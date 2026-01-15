Logo SportMediaset

Personaggi

Max Verstappen guida una Ford di 100 anni fa

Il Campione di Formula 1 si mette alla guida di una Model T vecchia di un secolo

di Tommaso Marcoli
15 Gen 2026 - 09:09
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nessuno meglio di Red Bull sa come far parlare di sé. Il suo stile di marketing ha fatto scuola e le ha permesso di passare da produttore di bevande energetiche a fenomeno planetario consolidato attraverso una riuscita serie di attività parallele. L'automobilismo sportivo è la più nota e - la sua - è spesso la scuderia più chiacchierata del circus. E non potrebbe essere altrimenti.

Max Verstappen e la sfida con una Ford di 100 anni

1 di 24
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un salto indietro nel tempo
Quei diavoli della comunicazione hanno organizzato l'ennesima sfida impensabile. Max Verstappen - il Pilota più talentuoso della sua generazione - e Arvid Lindblad - giovane emergente di Visa Cash App Racing Bulls - si sono affrontati in una serie di sfide a bordo di 100 anni di storia dell'automobile. Classici V8, icone del rally, muscle car storiche e macchine di ultima generazione, la dinastia Ford è stata messa alla prova tra prove di accelerazione e di guida.
Cambia tutto
Guidare e controllare auto vecchie di decenni è complicato anche per piloti professionisti e di grande esperienza. La Ford T - del 1924, la più antica dell'Ovale blu - ha ruote in legno, un cambio epicicloidale a 2 velocità e un motore 4 cilindri in linea da 20 CV. All'opposto, l'F-150 Lightning, arrivato esattamente 100 anni dopo, è elettrico, ha 588 CV e raggiunge i 100 km/h in 4,5 secondi. La sfida è un percorso tra l'agonismo (GT40 di Le Mans) e la sportività per il pubblico (Mustang) ripercorrendo la storia di uno dei più grandi marchi dell'automobile attraverso il talento di uno dei più grandi piloti di sempre.

